La compañía Disney decidió cancelar los estrenos en sus plataformas de dos importantes producciones en Medio Oriente debido a que ofrecen contenidos que aceptan la diversidad sexual, informó la agencia ANSA.

El gigante del entretenimiento mundial decidió, luego de un análisis económico, cancelar el lanzamiento de "Lightyear" en la región, debido a que la historia presenta una escena de un beso entre personas del mismo sexo.

Mientras que la serie de Disney+ "Baymax" tampoco será estrenada, ya que incluye personajes LGBTIQ+.

Polémica en Medio Oriente

Ambos productos de Disney, que muestra una marcada apertura en temas que hace años eran tabú entre la sociedad estadounidense, generaron criticas de las entidades de censura de Medio Oriente, que Disney aceptó.

"Lightyear" está protagonizada por Chris Evans como el viajero espacial de la película animada de Disney "Toy Story", estrenada en 1995.

A pesar de que Disney+ Middle East no muestra contenido centrado en los niños con referencias LGBTIQ+, la plataforma incluirá, sin embargo, películas como "Doctor Strange and the Multitude of Madness", que fue prohibida en los cines de países del Golfo, como Arabia Saudita y Kuwait, por mostrar una escena de pocos segundos con una pareja de mujeres.

Durante el último año, varias películas de Disney fueron censuradas en el Golfo: "Thor: Love and Thunder", "West Side Story" y "Eternals", debido a escenas y temas LGBTIQ+.

Disney Company decidió acceder a estas medidas como una estrategia de lanzamiento de la plataforma aceptando los estándares de países como los Emiratos Arabes Unidos.

