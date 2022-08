Aaron Taylor-Johnson y Brad Pitt en Tren Bala. Foto: NA.

Bullet Train, la película de acción de David Leitch era uno de los estrenos más esperados del año y ahora ya está disponible en las salas de cine de todo el país. La misma cuenta con un reparto de lujo, con Brad Pitt y Sandra Bullock a la cabeza, y con la sorpresiva actuación del cantante Bad Bunny como un sicario.

Pero lo interesante de esta cinta no sólo es su llamativa trama o su increíble elenco, sino algunos detalles del detrás de escena, como la vez que Aaron Taylor-Johnson tuvo que ir al hospital por un mal momento que pasó en el rodaje con Pitt; y es que tuvo una lesión importante en la mano que lo llevó a desmayarse en el set.

Fue en la premiere de la cinta que Taylor-Johnson le contó a Variety que, debido al bajo nivel de azúcar que tenía en la sangre, perdió el conocimiento cuando sufrió una herida que le provocó el aclamado actor durante una escena de pelea.

En ese entonces, el actor conocido por sus papeles en Marvel Studios había hecho una dieta Keto muy extrema para tonificar los músicos y lucir “delgado y flaco”. Pero esa alimentación le provocó que tuviera niveles de azúcar en sangre muy bajos, hecho que complicó la salud del intérprete.

“Estábamos en una secuencia de pelea y me patearon a través de la habitación donde grabábamos. Y la punta afilada de una esquina donde no había relleno me quitó un trozo de la mano. Literalmente me desmayé”, confesó el actor. “’Deberíamos hacerlo de nuevo’, les dije, pero me decían que no. Me mandaron a que me pongan puntos y entonces pasé la noche en el hospital”, agregó al respecto.

“Cuando te pones a trabajar para una película de David Leitch, sabés que tenés que tener un par de cicatrices de batalla, algunas heridas de guerra”, aseguró, en referencia a que las cintas del cineasta siempre implican cierto riesgo.

Lo nuevo de Brad Pitt

Bullet Train ya está disponible en los cines de todo el país. La historia está basada en la novela japonés de 2010 Maria Beetle, de Kôtarô Isaka, la cual se centra en un mercenario que tiene que cumplir una misión para la agencia que lo contrata… pero se da cuenta que no es el único implicado en ese trabajo y que el viaje será más largo de lo esperado.

Además de Pitt y Taylor-Johnson, el elenco lo completan Bad Bunny, Hiroyuki Sanada, Andrew Koji, Sandra Bullock, Michael Shannon, Zazzie Beetz y Brian Tyree Henry.

