La propuesta de casamiento de Lucas a su pareja. Foto: captura de video.

Lali Espósito sigue de gira por nuestro país en el marco de "Disciplina Tour", presentando todos sus grandes éxitos. La cantante es, siempre, tendencia, sea por los besos en el escenario, o por el videoclip junto a Rels B en el que fue protagonista.

Esta vez fue parte de una inesperada propuesta de casamiento en pleno show y fue una auténtica cómplice. Todo estaba arreglado de ante mano. Un joven pudo comunicarse con ella previamente gracias a una productora y Lali, gustosa, aceptó.

Sucedió en el Teatro Metropolitano de Rosario, donde Espósito se presentó este fin de semana. En medio del recital, la actriz buscó al joven llamado Lucas Divona e hizo que le acercaran un micrófono.

El fan empezó a contar su historia: "Soy Lucas, hace ocho años estamos en convivencia con Leo y con un nene de 12 años”.

Your browser does not support the video element.

Un fan le propuso casamiento a su pareja en el show de Lali. Video: twitter/romanrimondaa

Luego llegó la propuesta de casamiento a su pareja, Leo Belmonte: “Quería saber si te querés casar conmigo?”, expresó Lucas.

El joven aceptó mientras Lali daba detalles de la situación: “Dijo que sí. Le puso el anillo”, gritó emocionada mientras todo el público ovacionaba. ¿Me van a invitar?, preguntó Lali.

Los novios se besaron y sellaron su compromiso muy contentos. Lucas le respondió a Lali y dijo: “Sos la madrina”, con una sonrisa en su rostro.

Lali, por su parte, agradeció el momento: “Gracias Lucas, porque me llegó tu carta contando la historia de ustedes y me emocionó un montón y me honra muchísimo que en este espacio de amor este sucediendo esto”.

Lucas contó que están juntos hace más de ocho años, pero recién ahora pudieron blanquear su romance porque la familia de Leo no estaba al tanto de esto.

¡Fue un momento muy emotivo!

Noticias relacionadas