Wanda y Mauro juntos. Foto: Instagram/mauroicardi

En los últimos días Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando se filtró un audio donde -supuestamente- la empresaria confirmaba la separación con el futbolista, en la que no faltaban reclamos laborales por parte de su empleada doméstica, llamada Carmen. La responsable de la viralización habría sido la mujer que trabajaba para ellos.

Tras el escándalo, Wanda estuvo en Argentina por contratos laborales y luego regresó a París, donde la esperaba su familia.

Sin embargo y cuando todo hacía pensar en la ruptura definitiva, durante la mañana de este domingo sorprendieron a todos con publicaciones en las redes sociales donde se mostraban juntos y con sus hijas Isabella y Francesca disfrutando otras vacaciones en Ibiza. Todo como si nada hubiese pasado.

“Necesito mejorar mi bronceado, regresando a Ibiza”, escribió Wanda en una historia.

Y en otro posteo donde se lo ve a Icardi y sus dos hijas, detalló: "Ibiza con ellos".

Wanda yendo a Ibiza con Icardi. Foto: Instagram/wanda_nara

Los posteos de Mauro Icardi

Entre tanto, el jugador fue criticado con un posteo en Instagram, por no asistir a los entrenamientos de su equipo, el PSG, por "problemas personales".

Mauro muy enojado salió a aclarar que no era así, y que el club le dio días de descanso.

Icardi enojado en redes. Foto: Instagram/mauroicardi

"Dejen de inventar mierdas, la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausente por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento", haciendo referencia a la publicación donde lo cuestionan por irse a Ibiza con su familia.

Acusan a Mauro de faltar a sus entrenamientos por problemas personales. Foto: Instagram/insideparisien

Y finalizó: "El fútbol sigue siendo mi proridad y mi trabajo por el cuál me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen encusiarme. Ahorren tiempo antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad".

Wanda Nara en Argentina

Mientras la rubia estaba en Buenos Aires, se difundió un audio con su voz diciendo que se separaría de Mauro Icardi.

Ángel de Brito había sido el encargado de revelar la información, y explicó que se debe a que la mediática no superó aquel episodio que se vinculó a Icardi con “La China” Suárez, por el que lo perdonó y siguieron juntos.

“Esto lo tengo de muy buena fuente, lo que no superan es el episodio con la China Suárez. Búsquenle la vuelta que quieran o disfrácenlo, pero eso es lo que no pudieron remar desde aquella historia de Instagram. Ella no lo superó y él en un momento soltó. No hay otro tema concreto que este”, expresó De Brito al aire en uno de sus programas.

La empresaria no dio explicaciones sobre el audio y se llamó a silencio. Ahora postean fotos juntos. ¿Se habrán reconciliado? o ¿sólo fue una "estrategia de marketing"?

