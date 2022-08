Massa y Stanley. Foto: Twitter.

El ministro de Economía, Sergio Massa, almorzó el pasado fin de semana con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. Así lo informó el propio funcionario estadounidense a través de su cuenta oficial de Twitter. "Gracias Sergio Massa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol”, destacó.

En su paquete de medidas anunciado la semana pasada, Massa ratificó el cumplimiento de la primera instancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado en marzo último, cuyo objetivo bajar el déficit a 2,5% del PBI para fin de año. El titular del Palacio de Hacienda viajará a Washington el próximo 29 de agosto y tiene previsto un encuentro con la directora gerente del organismo internacional, Kristalina Georgieva.

La gira, que podría incluir otros países, tiene como objetivo recuperar las relaciones del gobierno con los mercados internacionales, trabajar sobre la llegada de inversiones extranjeras al país y engrosar las reservas del Estado Argentino tras la salida intempestiva de sus antecesores Martín Guzmán y Silvina Batakis, esta última quien duró tan solo 24 días en el cargo.

Gracias a @SergioMassa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol. / Thanks to @SergioMassa for the productive meeting yesterday. We look forward to working with him in his new role. pic.twitter.com/UsfD2zXdSC