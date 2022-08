Heche habría grabado un podcast antes del accidente. Foto: Instagram/anneheche y Fox.

Antes de sufrir su terrible accidente en Los Ángeles, la actriz Anne Heche grabó un podcast donde se la escucha hablar en un tono alcoholizado y, según se estima, tomando vodka mientras estaba al aire.

El capítulo del podcast "Better Together", conducido por Anne y Heather Duffy, fue grabado durante la semana del incidente y fue publicado en la plataforma el jueves. El fin de semana luego del accidente, fue borrado.

Anne Hache en la grabación

La grabación fue capturada por TMZ, y se la escucha a la actriz hacer un chiste sobre lo que estaba tomando -al parecer vodka- y le pide a los oyentes que “cruzaran los dedos” haciendo referencia a que la grabación salga al aire.

Luego siguió diciendo en aparente estado de ebriedad: “Cada uno de nosotros tiene una botella enfrente de nuestros amigos de Re:Find”, haciendo notar que no estaba completamente lúcida.

Anne Heche habría grabado un podcast antes del choque. Video: Youtube/frunga01

La prueba del podcast puede ser un dato importante para los investigadores que todavía intentan saber que pasó durante el período antes del choque.

El capítulo se grabó el día lunes y se subió el jueves en la plataforma de Apple, indicó el representante de la actriz a TMZ.

Declaraciones de testigos

Mientras se investiga el hecho, el portal TMZ brindó información sobre los testimonios de algunas personas anónimas: “Manejaba hacia adelante y luego daba marcha atrás y así una y otra vez, salvajemente”, comentaban.

También habían testimonios de que tenían mucho miedo, “Le pedíamos que baje la velocidad”, para que justamente no ocurra el accidente.

El comportamiento extraño de Anne Heche

Cuando ocurrió el accidente, según testigos, la actriz tuvo un comportamiento raro: dio marcha atrás, aceleró y chocó contra la casa que se incendió en cuestión de minutos.

En el momento que los médicos quisieron ayudarla, la actriz se levantó de la camilla y quiso escapar a pesar de las heridas que tenía en todo el cuerpo.

