Después de que María Becerra se separara de Rusherking no volvió a formar pareja. Pero ahora todo indica que las cosas son diferentes. Es que el domingo, Becerra publicó una historia en la que se la ve de la mano de alguien, a quien decidió manetener en el anonimato. Esto no hizo más que alimentar los rumores de un posible romance con J Rei, cantante de trap, y exnovio de su amiga Cazzu.

Pese al misterio, no pasó mucho tiempo para que surgieran indicios más claros. Fue en una plaza, donde fans se tomaron fotos y videos con ellos.

Maria Becerra en pareja. Foto: Instagram/mariabecerra

Mientras tanto, influencers como Juariu y Estefi Berardi se encargaron de comparar manos y otros detalles para tratar de confirmar quién es la nueva pareja de Becerra.

A las pocas horas empezó a circular un video en TikTok que los muestra juntos. El detalle es que la campera blanca del cantante es igual a la que estaba en la historia de María.

Todo llevaría a la confirmación del nuevo romance, aunque todavía ninguno dijo nada al respecto, solo muy buena onda en redes sociales.

María Becerra con J Rei en una plaza. Video: Tiktok/_larubiatarada

Los rumores de romance entre Maria y Rei

Fue Estefi Berardi quien comenzó a circular los rumores de romance en el aire de Mañanísima. La periodista había asegurado que los cantantes estuvieron toda la noche juntos en un evento de Olavarría.

"María Becerra estuvo acompañando a este muchacho a su show en Olavarría. Llegó camuflada, con capucha y barbijo. Al principio, nadie sabía que era ella”, contó la panelista.

Y luego expresó: “Llegó con J. Rei en el motorhome. Ellos tienen cosas en común, como la música. Estuvo toda la noche al lado de la cabina de sonido, camuflada para que no se la reconozca, pero tenemos el video”, a la vez mostrando pruebas del hecho.

Para cerrar, comentó que “los fans están indignados porque Rei es el ex de Cazzu y ella es amiga de María Becerra”.

