Hace solo una semana, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de los Representantes en Estados Unidos visitó Taiwán pese a las infinitas advertencias del gobierno chino sobre que existirían represalias en caso de que llevara a cabo su viaje.

Como ocurre habitualmente, los temores de una escalada militar no se hicieron esperar, y mucho menos cuando China anunció una serie de inéditos ejercicios militares en torno a toda la isla de Taiwán, entre el 4 y el 7 de agosto. Sin embargo, conforme pasaron los días, la hipótesis de la confrontación militar directa empezó a ser suplantada por contramedidas lanzadas por Beijing que apuntan más a la intimidación diplomática y a un golpe económico sobre las arcas de Taiwán.

La visita de Pelosi, claramente funcional al Partido Demócrata que se jugará una elección de medio término contra los republicanos en el mes de noviembre, generó todo tipo de especulaciones sobre cuáles serían las contramedidas anunciadas de Beijing. Veamos cuáles fueron:

Las contramedidas

Algunas de las medidas que China anunció:

- Bloquear las importaciones de insumos alimenticios provenientes de Taiwán. Esto incluye también, productos frutícolas y pesqueros.

- Detener la exportación de arena natural para la construcción en Taiwán.

- Sanciones sobre empresas taiwanesas que operan en China pero tienen un vínculo demasiado cercano y/o amigable con el gobierno taiwanés.

- Desconocimiento de la línea imaginaria internacional del Estrecho de Taiwán que separa las aguas territoriales chinas, de las taiwanesas, lo que permitió a China realizar ejercicios sobre aguas y espacio aéreo taiwanés en los últimos días.

- Ruptura de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad naval y defensa, así como de políticas migratorias, además de suspender la cooperación en materia criminal y de cambio climático.

- Suspensión de reuniones próximas ya pactadas con dirigentes norteamericanos.

- Ampliación de los ejercicios militares hacia el Mar Meridional de China hasta el 15 de agosto.

Un avispero muy sacudido

Si bien China ha respondido diplomáticamente y económicamente, en el aspecto militar, no pasó de los ensayos militares, lo que podría ser entendido como una señal de “debilidad” desde Occidente. Sin embargo, hay que contemplar que China suele manejar sus propios ritmos en política internacional. Es difícil que el gigante entre en el juego de lo esperado por Occidente. Justamente, la filosofía oriental milenaria nos permite entender que el gigante asiático se mueve como decía aquel viejo dicho del ‘Arte de la Guerra’ de Sun Tzu, de golpear cuando tu enemigo menos lo espere. Que no haya habido hasta el momento una respuesta militar contundente de China, no significa que no pueda haberla en algún momento, ni mucho menos que China tema de las posibles represalias económicas occidentales.

Los Estados Unidos salieron robustecidos de dicha crisis, ya que se mostraron capaces de sostener su agenda pese a todo y eso, al interior de los Estados Unidos, es siempre bien recibido. Más aún en tiempo preelectorales, aunque en la región afectada no estén para nada contentos con la visita de Pelosi a Taiwán. Esto último se podría dejar ver en los gestos de dos socios históricos de los Estados Unidos: Corea del Sur y Japón. En el primero, cuando Pelosi arribó al país, su presidente alegó que, por razones de salud, no podría recibir a la dirigente norteamericana; mientras en el segundo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, manifestaron que “de haber sido consultados, le habríamos sugerido a la Sra. Pelosi no visitar la isla de Taiwán para evitar una escalada en toda la región”.

Como fuera, la cuarta crisis del estrecho de Taiwán ha comenzado. Que Taiwán desaparezca de la portada de los diarios mundiales en los próximos días, no significa que desaparecerá del radar de China, quien sigue de cerca todos los acontecimientos en la isla que considera propia.

