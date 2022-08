Zorro corriendo por Mataderos. Foto: NA.

En las últimas horas, los vecinos del barrio porteño de Mataderos grabaron a un zorro que extrañamente apareció corriendo por la zona, algo asustado y desorientado. Por suerte para los vecinos, fue atrapado este mediodía en el barrio de Ciudadela.

Fue visto entre las calles Ercilla y Molina del Barrio Naón. Pidieron ayuda en las redes sociales, y advirtieron que en caso de verlo había que llamar al 103.

El zorro fue atrapado. Video: minutouno.

Los posteos de los vecinos pidiendo ayuda

"Vecinos, aviso que hay un zorrito en el barrio. Se va escondiendo debajo de autos. Pido que si lo ven me avisen y llamen al 103, no intenten acercarse ni ahuyentarlo...Requiere de mucho cuidado poder atraparlo con equipo de rescate", escribió un usuario en Facebook.

E insistió: "No intenten agarrar ni correr, porque puede ser doméstico o no y puede morder. Aporten datos si la/o ven así podemos rescatarla/o y hacer el seguimiento correspondiente. Así llega a buenas manos".

Otra vecina escribió preocupada porque se lo había visto corriendo en dirección a Avenida General Paz. "Hola, buenas tardes. Hoy entre la calle Ercilla y Molina hubo un zorro pequeño. No sé si lo pudieron atrapar, lo vi que terminó corriendo hacia la General Paz. Si alguien lo ve, no tengan miedo y llamen a la Policía o a los Bomberos. Gracias", expresó en la misma red social.

Zorro corriendo por Mataderos. Video: NA.

Recomendaciones de los especialistas

Cuando ocurren estas situaciones, principalmente sugieren no acercarse al animal, y mucho menos tratar de atraparlo. Esto requiere de técnicas especiales para que no ataque ni tampoco se asuste.



En caso de otra situación similar es necesario llamar al 103 (Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires), a la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires (0221-4295319/4295360, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00) o a la Dirección de Fauna de la Nación (4348-8531/8534).

