Imágenes de la golpiza de una madre a su hija. Foto: captura video.

Una salvaje golpiza de una madre a su hija de 1 año y 10 meses en Santo Tomé, Corrientes, generó repudio en las redes sociales al viralizarse la noticia.

En los videos captados por las cámaras de seguridad se puede ver como la mujer golpea en plena calle a su bebé porque no quería caminar. Durante el recorrido que hacen las cámaras se observan los continuos ataques que la menor sufrió en un ataque de furia de su madre.

El primer video muestra cuando la bebé iba agarrada de la mano de su mamá mientras caminaba apresurada y en un momento se tropieza, lo que genera el enojo de la mujer. De inmediato se puede ver cómo ataca a la menor con patadas y piñas al manifestar su molestia porque no podía mantenerse en pie.

Luego, y de una manera violenta, la levanta del piso y la agarra de los brazos para arrastrarla y así poder cruzar la calle. Segundos después otra cámara capta otro accionar de la mujer contra su hija donde nuevamente la ataca a patadas.

Video de la salvaje golpiza: fuente NA.

La mujer fue identificada y detenida

Luego de que los videos se hagan virales, gracias a los vecinos del lugar, la Policía de Corrientes intervino de oficio y acto seguido efectivos de la Sección de la Mujer y el Menor de Santo Tomé fueron al lugar para buscar testigos.

Con resultado negativo, fuentes policiales confirmaron que se pudo localizar a la mujer por los comentarios en redes sociales. Fue identificada como FCM de 22 años, quedó detenida en la comisaría y allí constataron que está embarazada de mellizos.

Familiares de la joven sostienen que no es la primera vez que suceden estos episodios de violencia con la menor y por ello la policía solicitó, y tras corroborar las lesiones que tenía, que la bebé quedase internada y a resguardo de su abuela materna.

