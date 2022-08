Benfica vs Midtjylland, Champions League. Foto: EFE.

Benfica, con los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, visitó a Midtjylland de Dinamarca, por el partido de vuelta de la tercera y penúltima ronda de clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.

El partido terminó 3 a 1, disputándose en el estadio de Randers y el exRiver volvió a marcar sumando tres goles en tres partidos.

El equipo portugués tenía la amplia ventaja del triunfo por 4-1 en Lisboa, con uno de los goles marcado por Fernández.

El ex River Plate volvió a convertir el pasado viernes en su debut en la liga portuguesa que también fue con goleada por 4-0 ante Arouca, como local.

El camino en Champions

Ahora el conjunto portugués enfrentará en la última ronda de clasificación a Dinamo de Kiev o Sturm Graz. En la ida disputada en Polonia, el equipo ucraniano ganó por 1-0 y jugó la revancha en Austria.

Cuando estén definidos los seis ganadores, el sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo el jueves 25 de agosto.

