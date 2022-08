Ashton Kutcher, actor. Foto: NA.

Ashton Kutcher, reconocido actor estadounidense, reveló que padeció una rara enfermedad que le afectó por un año la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Se trata de vasculitis, enfermedad autoinmune que produce inflamación en los vasos sanguíneos y provoca cambios en sus paredes. La misma se le fue diagnosticada en el 2019.

El actor lo reveló en un programa de televisión de aventuras y supervivencia, en National Geographic. A raíz de esto, recibió miles de mensajes de sus fans preocupados, por lo que tuvo que aclarar en sus redes sociales que ya está recuperado.

Fue en su cuenta de Twitter -con más de 17 millones de seguidores- donde expresó que: “antes de que haya un montón de rumores, comentarios, lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace 3 años. Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Siguiendo hacia adelante. Nos vemos en el Maratón de Nueva York de 2022″.

El comunicado de Ashton. Foto: Twitter/aplusk.

Sobre su enfermedad

Ashton Kutcher dio detalles de su enfermedad en el último capítulo de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge. Allí, mencionó: “Tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”.

“Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices: ‘No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si volveré a oír, no sé si volveré a caminar. Tengo suerte de estar vivo’. En el momento en que comienzas a ver tus obstáculos como cosas hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida”, agregó el actor conmovido.

Algunos síntomas de la vasculitis

Según los expertos de Clínica Mayo en Estados Unidos, destacan los signos en conjunto a la parte del cuerpo afectada:

- Aparato digestivo: si el estómago o los intestinos están afectados, quizá la persona sienta dolor después de comer. Es posible que se produzcan úlceras o perforaciones y, como consecuencia, que haya sangre en las heces.

- Oídos: es posible que sufra mareos, zumbidos en los oídos y pérdida auditiva abrupta.

- Ojos: puede provocar que los ojos se vean rojos, piquen o ardan. La arteritis de células gigantes puede provocar visión doble y pérdida temporal o permanente de la visión en uno o ambos ojos. A veces este es el primer signo de la enfermedad.

- Manos o pies: algunos tipos de vasculitis pueden causar entumecimiento o debilidad en una mano o en un pie. Las palmas de las manos y las plantas de los pies pueden hincharse o endurecerse.

- Pulmones: en este tipo, es posible que le falte el aire o incluso tosa sangre.

- Piel: el sangrado debajo de la piel puede verse como manchas rojas, también puede provocar protuberancias o llagas abiertas en la piel.

