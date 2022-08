Aumenta el conflicto mapuche en el sur de Chile. Foto: EFE.

La violencia mapuche en el sur de Chile y la Patagonia argentina, con las consecuencias que ello implica, es un problema ya instalado con el que tendrán que lidiar los nuevos gobiernos de ambos países.

Hata el 9 de agosto de este año, en la zona de la Auracanía, las autoridades registraron 54 ataques de encapuchados relacionados con los grupos mapuches más radicalizados. En 2021 se identificaron 55 atentados y el 2020 se contabilizaron 28 de estos eventos y el espiral de odio va en aascenso.

Los encapuchados, rotulados como terroristas por la Justicia, dejan tras su paso propiedades quemadas, vecinos asesinados, maquinarias incendiadas, heridos y tomas de predios.

Your browser does not support the video element.

La situación del país trasandino

Lo que pasa en Chile es espejo de lo que pasa, o terminará sucediendo en Argentina, más que nada en las provincias donde la resitencia ancestral mapuche cree que le pertenece: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La asunción del presidente de izquierda, Gabriel Boric, lejos de aplacar las tensiones en la zona de la Araucanía, se potenciaron. Meses atrás, después del asesinato de un agricultor de 68 años y un joven comunero de 22, el Jefe de Defensa del Ejército, el general Luis Cuellar advirtió: "Son cobardes, ¿por qué no se enfrentan con nosotros?".

Your browser does not support the video element.

Falta de políticas en conjunto

El exfiscal de la Araucanía, Francisco Ljubetic, dialogó con Canal 26 y alertó a las autoridades sobre la situación. Además, habló de las armas argentinas que portan los mapuches encapuchados y explica el financiamiento de estos grupos terroristas que se mueven de un lado y otro de la frontera.

El exfiscal habla desde la experiencia, basado en sus investigaciones y enfatiza que los ataques mapuches no son hechos ailados sino programados.

Contra el consejo del experimentado investigador judicial, hasta ahora la Argentina y Chile no han tomado medidas comunes para frenar la ascendente violencia de la resistencia ancestral mapuche.

El caso de El Bolsón

La violencia mapuche se incrementa porque nadie los detiene. Las imágenes exclusivas que se ven en el informe, pertenecen a uno de los últimos atentados en El Bolsón, provincia de Río Negro.

En ella se puede ver cómo quedó la propiedad de Alejandra y Pedro, en el paraje Los Repollos. Por el ataque no hay detenidos. La indignación de los vecinos es porque la vivienda no cuenta con custodia, para evitar que sea tomada por la resistencia ancestral mapuche.

Para el exfiscal entrevistado, estas bandas solo parecen entender un solo idioma: la violencia y la destrucción y afirma que estos grupos, reciben apoyo de países europeos.

Noticias relacionadas