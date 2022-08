Juana se prepara para regresar a la TV. Foto: NA.

Luego de un 2021 agitado a nivel mediático, Juana Viale decidió tomarse este año con más tranquilidad. Durante los primeros meses del año hizo teatro en Uruguay y ante la falta definición sobre su futuro en la pantalla chica, aprovechó para viajar a Europa, donde visitó Ámbar, su hija mayor, quien hace varios meses está instalada en París.

Pero luego de días de descanso y familia, su regreso a la Argentina le dejó un sabor amargo y lo hizo público a través de sus redes. "Quiero expresar mi enojo hacia @Iberia. ¡¡Son un desastre!!", publicó en su cuenta de Twitter, en referencia a la aerolínea que contrató. "Viajamos con mis hijos, además de casi no subirnos, de darnos asientos todos separados, nos perdieron una maleta, dos nos las devolvieron rotas, 'enviolentadas' y con faltantes. Mas de 16 veces me comunique con la empresa...", agregó.

Quiero expresar mi enojo hacia @Iberia son un desastre!! Viajamos con mis hijos, ademas de casi no subirnos, de darnos asientos todos separados, nos perdieron una maleta, dos nos las devolvieron rotas, enviolentadas y con faltantes.

Mas de 16 veces me comunique con la empresa... — Juana Viale (@ViaJuani) August 9, 2022

El regreso de Mirtha

Por lo pronto, mientras espera que el problema de solucione, la actriz retomará la gira de El ardor, la obra que protagoniza junto a Julián Calvino, Joaquín Berthold y Santiago Magariño y se espera que el mes que viene regrese a la pantalla de eltrece. Según confirmó Adrián Suar, están ultimando detalles del contrato para que Mirtha Legrand y su nieta tengan su programa sábados y domingos, respectivamente.

"Mirtha va a estar en el eltrece a partir de septiembre. Estamos terminando de cerrar los temas económicos, aspectos del contrato, renovación, PNTs. También va a estar Juana (Viale)", aseguró el gerente de programación, luego del fuerte intercambio mediático que tuvo con Nacho Viale, productor de ambos ciclos, por el aumento que le había pedido al canal. Pero fiel a su estilo, Juana se mantuvo al margen del conflicto y desde que terminó la temporada de 2021 evitó hablar sobre su futuro en la pantalla chica.

Habló Mirtha Legrand

"La Chiqui" también dio su versión sobre su vuelta a la TV. Fue más discreta que Suar: “No sé, no estoy al tanto”, dijo sobre las negociaciones entre Nacho Viale y El Trece.

“No sé cómo están (las negociaciones), no tengo idea de cuánto valgo. Yo tengo ganas de volver a la televisión y me gusta El Trece porque estoy muy cómoda. Son muy amorosos conmigo, tengo una gran libertad, siempre me apoyan, me alientan, tenés rating te visitan y si no tenés no te dicen nada”, agregó.

Entre tanto, Mirtha dijo que no es seguro que septiembre sea el mes en el que se de su arribo definitivo a la TV: “No está resuelto todavía”.

