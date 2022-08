Muhammad Al-Qahtaniantes del desenlace fatal. Foto: captura de video.

El video de un embajador de Arabia Saudita que murió mientras daba un discurso se viralizó este martes en las redes sociales. Según se informó tuvo una muerte súbita.

Se trata de Muhammad Al-Qahtani, quien participaba de la Conferencia Árabe Africaca en El Cairo. Justo cuando había comenzado a hablar desde un atril, se desvaneció y terminó tirado en el piso.

El parte médico oficial arrojó que fue una muerte súbita, aunque aún no encontraron las razones por la que sucedió.

IMÁGENES SENSIBLES. El momento del fallecimiento. Video: NA.

“El decano de la humanidad y un hombre de paz”, expresó Al-Qahtani, antes de desplomarse, en referencia al presidente de Egipto, Abdel Fattah.

En el video se observa cómo después de decir esas primeras palabras, pierde la estabilidad y cae de espaldas al suelo.

