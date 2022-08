Incómodo momento para Biden. Foto; captura de video.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a tener una reacción confusa en un acto público y las imágenes sobre el hecho se viralizaron en las redes sociales. En este caso, saludó a un senador, lo olvidó y lo quiso hacer una vez más.

El momento se produjo este martes en una conferencia de prensa en el marco de la firma del proyecto “Chips y Ciencia”.

El mandatario felicitó al legislador Chuck Schumer, le dio la mano y, segundos después, le extendió la mano otra vez, como si quisiera saludarlo.

Otras confusas reacciones de Biden

Esta no es la primera vez que Biden se hace viral por estas cuestiones. De hecho, 24 horas atrás circuló un video en el que se lo ve bajando de un helicóptero y que, cuando quiso ponerse una campera, no podía, hasta que lo logró gracias a que fue asistido.

Luego de esto, se le cayeron sus lentes de sol y se agachó de una manera lenta para agarrarlos nuevamente.

Your browser does not support the video element.

La confusión de Biden. Video: NA.

En abril, por caso, protagonizó un momento similar al de las últimas horas. Terminó un discurso en una universidad de Carolina del Norte y extendió su mano para saludar a alguien que en realidad no había.

También se recuerda cuando hace dos meses Biden tuvo un accidente, mientras circulaba con su bicicleta cerca de su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware. Esto ocurrió cuando mantenía una conversación con algunos vecinos de la zona.

Noticias relacionadas