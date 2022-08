Wanda Nara y Mauro Icardi en Ibiza. Foto: Instagram/mauroicardi.

En las últimas horas Wanda Nara se mostró en redes sociales en absoluto estado de "relax" total, posando en las playas de Ibiza. “El ruido del mar es solo lo que quiero escuchar”, escribió en su posteo. Y con ésto, lanzó un mensaje entre líneas para todos aquellos que quieren "verla separada" de su marido Mauro Icardi.

Mientras muchos creen que la pareja está en crisis y a punto de divorciarse, ellos siguen organizando y disfrutando sus divertidas vacaciones por Europa.

La empresaria subió una provocadora foto en microbikini, color fucsia, y de un tamaño más pequeño que lo normal. Todo llevó a la reacción de Icardi. “Qué pechocha”, escribió el futbolista en un comentario.

Wanda en microbikini. Foto: Instagram/wanda_nara

La pareja apostó nuevamente al amor luego del audio que se filtrara la semana pasada, en el que Wanda dijo que quería separarse de Mauro porque la situación "no daba para más".

Ahora los dos disfrutan del descanso junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Cuando vuelva a su país, Icardi deberá resolver su situación con el PSG porque los medios de París aseguraron que no continua en el equipo. “El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cuál me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme”, comentó el futbolista sobre los rumores de su futuro futbolístico.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre el "supuesto" divorcio?

La rubia rompió el silencio y escribió un mensaje en su cuenta de Twitter aclarando la situación: "No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que la mujer 'de' , tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie . Si elijo estar con quien quiero estar es por amor a mi familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa", escribió Wanda.

No es sorpresa que Nara alimenta los rumores de separación con Mauro, lo llamativo que es lo hace cada vez que viene a Argentina para cerrar acuerdos laborales.

Noticias relacionadas