Un avión se estrelló en Estados Unidos. Foto: captura video.

Una avioneta Cessna se estrelló y se incendió en la Autopista 91 de Corona, California, en los Estados Unidos. El hecho quedó grabado por una cámara instalada en un vehículo que circulaba cerca de la zona del accidente.

Las imágenes se viralizaron de inmediato.

Según los Bomberos de Corona, el avión chocó contra el asfalto y se prendió fuego al instante. En el momento de estrellarse, también golpeó contra una camioneta Toyota.

Los pasajeros de ambos vehículos resultaron ilesos.

Avión se estrella en Estados Unidos. Video: Edward Pajaro / Redes Sociales.

La Administración de Aviación (FAA) expresó el siguiente comunicado: “Una avioneta no identificada aterrizó en la Autopista 91 en dirección este cerca de la Interestatal 15 en Corona, California, alrededor de las 12.30 hora local de hoy. Dos personas estaban a bordo. La FAA investigará lo ocurrido. La agencia no identificará a las personas involucradas en accidentes aéreos o incidentes”.

Bomberos de la ciudad se hicieron presentes en el lugar y se encontraron con el panorama del pequeño avión en llamas. A pesar de esto, el piloto y el pasajero que iban a bordo no sufrieron heridas. Se les ofreció atención médica a ambos, pero la rechazaron insistiendo que se encontraban en perfectas condiciones.

Hipótesis sobre el accidente

El oficial de la Patrulla de Carreteras de California, Keith Ballantyne, habló con Los Ángeles Times, y detalló: “La avioneta estaba probablemente apuntando a aterrizar en el Aeropuerto Municipal de Corona. Pero una posible falla del motor obligó al conductor realizar un aterrizaje de emergencia”.

El capitán de California Highway Patrol (CHP), Levi Miller, en diálogo con ABC News, comentó: “Todos fueron absolutamente muy afortunados hoy. El tráfico era ligero y el piloto parece haber hecho algunas buenas maniobras de aterrizaje y así evitó lo que podría haber sido una verdadera tragedia”.

Avión se incendia luego de estrellarse contra el asfalto. Video: Bomberos de Corona.

Como consecuencia de lo sucedido, la policía mantuvo la autopista bloqueada por varias horas. Los carriles del este estuvieron cerrados junto con las rampas de entrada de Lincoln Avenue y 2nd Street.

A horas del accidente, el piloto contó en una entrevista para FOX, que no había manera de que él pudiese llegar al aeropuerto, por eso impactó contra la Autopista 91: “Es difícil de describir realmente. Impactar contra la autopista se sintió como pasar por un bache muy duro”, expresó.

“No es una buena sensación. Empezás a perder potencia poco antes de aterrizar en donde deberías aterrizar. Te das cuenta entonces de que no te quedan muchas opciones”, finalizó.

