Pedro Carreño, diputado ultrachavista de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, insultó al presidente argentino Alberto Fernández en pleno discurso. El motivo es el conflicto del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Ezeiza desde hace dos meses.

El hecho fue durante la Asamblea Nacional donde dijo: "Exigirle al Gobierno argentino que devuelva el avión que es venezolano, y decirle al presidente Fernández que demuestre si es un pelele del Imperio, si es un títere del imperialismo, o verdaderamente gobierna a ese país. Y que se ponga en consonancia con las expectativas porque hasta ahora, con esa conducta, lo que subyace detrás de ello -no le voy a decir jalabolas por la hora y por respeto- es una actitud de rastrerismo con el imperio norteamericano, una actitud rastrera".

El conflicto con el avión iraní-venezolano

El avión en cuestión llegó a Argentina el 6 de junio, procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió para cargar combustible en Uruguay, pero tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.

A su regreso a Buenos Aires, las autoridades retuvieron la aeronave y se ordenó la retención de sus 19 tripulantes, 5 iraníes y 14 venezolanos, de los cuales 12 fueron liberados el martes pasado por el juez que interviene en la causa.

También este martes, el régimen de Nicolás Maduro lanzó dos campañas propagandísticas para pedir al gobierno de Alberto Fernández que devuelva el avión venezolano-israelí.

En las dos piezas audiovisuales, que duran aproximadamente 29 segundos, una voz narradora expone las razones por las cuales exigen que devuelvan el avión y culpan de todo a los Estados Unidos.

"Un avión de carga, 100% venezolano, que se ocupa de trasladar vacunas, medicinas y ayuda humanitaria a todo el continente fue secuestrado con su tripulación por mandato de los Estados Unidos en suelo argentino usando el falso positivo de la causa AMIA, violando todos los tratados internacionales de aeronáutica y los derechos humanos de los venezolanos, poniendo en peligro sus vidas. Devuelvan el avión, de vuelta los queremos", dice el narrador en uno de los videos.

