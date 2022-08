Gastón Pauls, actor. Foto: Instagram/gastonpauls22.

Gastón Pauls y Agustina Cherri fueron pareja hace ocho años, y tienen dos hijos en común, Muna y Nilo. Si bien el amor se terminó, entre ellos reina la buena onda y lo dejaron saber con un gesto en redes sociales.

Agustina había anunciado que está en la dulce espera junto a su actual novio, Tomás Vera, mediante un posteo de Instagram, mostrando su pancita: “¡Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza! Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy! Gracias Paula Chaves por ser mi primera contención. Se agranda la familia. Y somos muy felices”.

El posteo se inundó de muchos comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores y seres queridos, incluyendo a su expareja Gastón Pauls, quien expresó: “Vamooooooooo”, seguido de varios emojis de corazones, flores y una mujer embarazada.

Esto demostró la buena relación que tienen entre ellos, luego de haberse separado hace mucho tiempo.

La reacción de Pauls sobre el embarazo de Cherri. Foto: Instagram/agustinacherriok

La actual vida de Gastón Pauls

A finales de junio, Teleshow confirmó que Gastón había empezado un romance con la modelo Liz Solari, a quien conoce desde hace mucho tiempo.

“Están oficialmente de novios”, contaron personas allegadas a la pareja. Y también aseguraron que él ya la habría presentado a sus hijos, y oficializado el romance.

También se los vio juntos en fotos de un viaje que hicieron a Roma, en posición de dar charlas para jóvenes de la Escuela Internacional Laudato Sí.

La relación entre Agustina y Gastón

La actriz había hablado en una entrevista con LAM, sobre la relación que tienen actualmente como expareja, y contó: “Nosotros con Gastón, Muna, Nilo y Alba somos una familia. Quizás como a él no le gusta, no lo mostramos tanto en redes, pero compartimos todo: cenas, encuentros, las fiestas, cumpleaños de los chicos...Y Tomás (su pareja), es quien acompaña todo esto y hasta el que lidia entre todos. Es un conciliador total”.

También contó como había nacido el amor entre ellos. “Me lo presentó Marcela (Kloosterboer) en su casamiento, es amigo de Fernando, el marido de ella. Yo estaba separada y no quería saber nada, y apareció”.

Y luego contó una divertida anécdota de ese día: “Hacía un año y medio que estaba separada, pero los chicos eran chiquitos y me costaba visualizar. La anécdota genial es que en el casamiento yo estoy hablando con él, y Marcela en un momento ve que hay una situación, aparece y le empieza a decir ´mi amiga es espectacular, y tiene dos hijos que no sabés lo que son´. Yo por dentro decía: ´negra, por Dios, callate´. No era el momento”.

