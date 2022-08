Fotos de archivo del Instituto de virología de Wuhan.

La revista The New England Journal of Medicine publicó un estudio que alerta que, al menos 35 habitantes en las provincias chinas de Henan y Shandong, fueron infectados por un nuevo virus llamado Henipavirus.

Se sabe que pertenece a la familia Paramyxoviridae, es de origen animal, y los humanos no están a salvo. Todo lo que tenés que saber.

¿Por qué los científicos están en alerta?

Recientemente se descubrieron numerosos casos en murciélagos y roedores salvajes. La prueba de que pueden infectar a los humanos, elevó aún más la preocupación con respecto a su diversidad y a sus potenciales zoonóticos, patógenos y pandémicos.

Desde el 2012 descubrieron en varios análisis virales realizados por grupos internacionales de científicos, por lo menos 20 grupos distintos de henipavirus. Esto compromete la situación porque el universo de este tipo de microorganismo, todavía es totalmente desconocido.

Síntomas del virus

Son trasmitidos por animales y causan dificultad respiratoria grave y enfermedades neurológicas en humanos.

El nuevo tipo se denominó Langya henipavirus (LayV), y está relacionado filogenéticamente con el virus Mojiang. Lo descubrieron durante la vigilancia de pacientes con fiebre, y un historial de contacto con animales del este de China.

Algunos de los síntomas son: fiebre, cansancio, tos, anorexia, mialgia, náuseas, vómitos, leucopenia (disminución de glóbulos blancos), trombocitopenia (déficit de plaquetas) y deterioro de la función hepática y renal.

Musaraña: principal sospechosa

El ARN del Langya henipavirus fue detectado un 27% en este animal. Esto sugiere que la musaraña podría ser el centro natural de virus. Se asemeja a un pequeño ratón con hocico alargado, pero en realidad no es un roedor.

Las musarañas son uno de los grupos más grandes del mundo, y las especies del género Crocidura tienen reservas naturales que transportan patógenos perjudiciales para los humanos. Se encuentran en áreas rurales, campos agrícolas y bosques.

También contienen otros virus como: arenavirus, coronavirus, hantavirus, rotavirus y hepadnavirus.

Musaraña, animal. Foto: reino animalia.

¿Se puede transmitir entre humanos?

El último análisis reveló que no hubo transmisión del Langya henipavirus por contacto estrecho entre personas. De todas formas, la muestra para el estudio es demasiado pequeña para confirmar si se puede transmitir o no de humano a humano.

El descubrimiento del Langya justifica una mayor investigación y vigilancia sobre este nuevo virus.

