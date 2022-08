El delincuente en acción. Foto: cámara de seguridad.

La inseguridad ha llegado a límites increíbles. Un robo muy curioso tuvo lugar en el barrio porteño de Parque Chacabuco cuando un delincuente dobló la puerta de un auto que estaba estacionado para llevarse la batería del rodado.

Se produjo en la calle Puán al 1500 y quedó registrado por una cámara de seguridad. Allí se lo ve al ladrón doblar la puerta del rodado, con el fin de llevarse la batería, algo que no pudo lograr, por lo que se dirigió hacia una camioneta que estaba cerca y ahí sí consiguió el objetivo para después escapar.

Lo curioso fue que este ladrón había salido de la cárcel 24 horas antes por cometer un delito similar. Se supo que es conocido en la zona por sustraer las baterías de los vehículos que están estacionados.

El momento del robo. Video: cámara de seguridad.



Robos muy parecidos

Asimismo, se reportó que en los últimos 15 días hubo tres robos similares en el barrio.

Hugo, dueño del automóvil cuya puerta quedó destrozada explicó que el delincuente "quería llevarse la batería", al tiempo que reveló: "Ya lo tenemos identificado, sabemos quién es. Estuvo preso un día por robarle la batería del auto a un vecino".

"Siempre hace lo mismo, va a un auto estacionado, le abre las puertas, te saca la parrilla, te levanta el capó, te corta los cables y te roba la batería", agregó.

A la hora de describir cómo operan estos ladrones, Hugo indicó en declaraciones a la prensa que "roban y se meten adentro del tacho de basura para que no los vean cuando pasa el patrullero".

