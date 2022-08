Abuelitos se reencuentran tras internación. Foto: captura de video.

Rafael -de 90 años- y María Angélica -de 89 años-, se casaron en 1957. Siempre estuvieron juntos y rara vez pasaron algún tiempo separados. Pero esta vez fue diferente. Debido a problemas de salud, tuvieron que alejarse durante una semana y su reencuentro se volvió viral.

Todo se supo gracias a su nieto, Tomás Fonseca, quien publicó en su cuenta de Twitter el video donde los abuelitos se vuelven a ver luego de haber estado distanciados por una internación hospitalaria de la mujer.

"Mi abuela (89 años) vuelve a su casa después de estar una semana internada. Así la recibe mi abuelo (90 años)", escribió Tomás en el posteo, que tuvo más de 2,5 millones de reproducciones.

Momento del reencuentro. Video: Twitter/tomfonseca.

Rafael se emocionó y se levantó de la cama al ver llegar a su esposa, y dijo: "Ay, cosita linda. Qué bien que estás. Qué hermoso verte, mi amorcito".

Lejos de callarse, María respondió: "Quedate ahí, quedate ahí. Igualmente mi vida", y se agachó para darle un beso en la boca. "¿Me extrañaste?", le preguntó ella.

"Segundo a segundo", exclamó Rafael románticamente.

Junto al video, con más de 22 mil retweets, unos 190 mil me gusta y casi 170 mil comentarios, Tomás escribió: "Y si vos me preguntas hoy qué carajo es el amor Yo te contesto: miralos a ellos dos.", haciendo referencia a la canción ¿Qué carajo es el amor?, de Las Pastillas del Abuelo.

Usuarios conmovidos dejaron sus mensajes: "Que orgullo tener esos abuelos. Los amo sin conocerlos.", "Qué me van hablar de Amor!", "Eso es a lo que siempre he aspirado en una relación, a que dure y sea buena, sana y constructiva para ambos. Un cariño a tus abuelos, son unos grandes.", "Me hizo llorar capo !!! Gracias por compartirlo!", fueron algunos escritos.

