Pablo Echarri fue atacado a la salida del teatro. Foto: Twitter/echarripablo1 - captura de video

Pablo Echarri fue increpado a la salida del teatro Multiteatro Comafi, ubicado en calle Corrientes, por una persona que pasó por el lugar y lo expuso frente a toda la gente. Lo que expresaba este sujeto eran reclamos sobre el vínculo del actor y el gobierno kirchnerista.

Echarri no se quedó callado y al momento de oírlo, estalló en bronca.

Pampito, panelista de Momento D, compartió el video en Tiwtter y comentó: "Intentaron escrachar a Pablo Echarri en la puerta del teatro. La locura es total".

En las imágenes, se puede ver a Echarri sacándose fotos y saludando a todos sus fanáticos en la puerta del teatro después de terminar la función "ART", mientras que aparece la persona de fondo gritándole sobre la suba del dólar y otras cuestiones.

Momento del ataque a Echarri. Video: Twitter/pampitook.

El hombre en un tono "irónico" comienza diciendo: "Echarri, ¿la patria no está en peligro ahora con el dólar a 300?". "¿Eh? La patria empezó a estar en peligro hace unos años atrás", le contesta Echarri, molesto por la situación.

"¿Por qué no devolvés la que te robaste con tu gobierno?", continua gritándole la persona, mientras lo filmaba. "Escracheitor... gil, gil, andá volá, salame", le responde, furioso, el actor.

El atacante concluye: "No van a poder caminar por la calle", en medio de la gente que estaba sacándose fotos con Pablo.

En ese momento las mujeres que estaban junto a él empezaron a defenderlo y a echar al agresor. "Tomátela, andá, andá", le gritaban mientras el hombre se tiraba del lugar. "Mirá cómo te vas, escrachador", expresó el actor al verlo irse.

Echarri y su deseo de involucrarse en la política

En junio del año pasado, el actor contó en una entrevista que tiene ganas de meterse en la política en algún momento.

Además, que es de público conocimiento su afinidad con el kirchnerismo, por lo que confesó que, su rol como tesorero en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) lo está preparando para poder ocupar un cargo público.

“Es algo que está dentro mío, ya los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política, es decir, utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Eso es fáctico y palpable”, había comentado al respecto.

“Cuando uno experimenta esa realidad, es difícil dejar de utilizarla, dejar la herramienta de lado. Lo que pasa es que tengo algunos deseos previos a eso, porque de hecho acabo de montar mi productora con un lugar físico para que funcione. Tengo la intención de generar ese espacio de creación como lo hice con El Árbol”, haciendo referencia a la productora de multimedios que creó en 2010 junto a Martín Seefeld y Ronnie Amendolara.

