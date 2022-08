Operativo en Rosario. Foto: NA.

Detuvieron en Rosario a 13 integrantes de la organización narcocriminal "Los Monos" sospechados por venta de drogas, a través de órdenes que recibían del fundador de la banda, Máximo Ariel "el Viejo" Cantero, desde la cárcel de Piñero donde está preso.

Agentes federales de la División Antidrogas de Rosario llevaron a cabo las detenciones en el Penal de Coronda, en la zona sudoeste de Rosario y en la localidad de Cañada de Gómez.

Las investigaciones comenzaron en marzo pasado a raíz de un vendedor de cocaína que abastecía a diferentes puntos de venta ubicados en los barrios Triángulo Moderno, Villa Banana e Hipotecario.

Investigaciones desde marzo y detenciones

Con el devenir de las pesquisas, los federales establecieron que se trataría de una organización narcocriminal dedicada a la venta de estupefacientes en la zona de Rosario y Cañada de Gómez, quienes respondían directivas del fundador de "Los Monos" Máximo Ariel "el Viejo" Cantero, quien desde su pabellón en el Penal de Piñero, les daba órdenes a diario a través de su hija que se encargaba de recaudar las ganancias de las ventas.

Con las pruebas aportadas, el Juzgado Federal Nro. 3 de Rosario a cargo del juez Carlos Vera Barros, ordenó un total de 11 allanamientos de los cuales tres fueron realizados en el Penal de Piñeiro, otro en el Penal de Coronda, seis en la zona sudoeste de Rosario y uno en la localidad de Cañada de Gomez.

Así se logró la detención de 10 hombres y tres mujeres, entre los cuales se encuentra el líder de "Los Monos", sus hijos "Tartita" y "Chanchón" quienes quedaron alojados en el Penal de Piñeiro donde se encontraban alojados, y su hija que estaba en libertad.

Además de los allanamientos se secuestraron 1500 dosis de estupefacientes listos para la venta, una fuerte suma de dinero, balanzas de precisión y varios teléfonos celulares. Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interventor por infracción a la Ley de drogas.

