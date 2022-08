Ahorrista se atrincheró en Libano para que le devuelvan sus ahorros. Foto: EFE.

Un hombre armado tomó como rehenes a varios empleados y clientes de una sucursal bancaria en el centro de Beirut para exigir la devolución de sus ahorros bloqueados en la entidad debido a la grave crisis económica desatada en el Líbano hace casi tres años.

Tras varias horas de tensión, el ahorrista decidió entregarse luego de que le devolvieran el dinero, aunque no se confirmó el monto liberado.

El hombre, que portaba un fusil y una cantidad indeterminada de gasolina, había depositado 209.000 dólares antes del inicio de la crisis y a lo largo de los últimos tres años la entidad solo le ha dado acceso a 1.000, dijo la Asociación de Depositantes del Líbano en su cuenta de Twitter.

Según la organización, el cliente necesita dinero para pagar el tratamiento de su padre enfermo, quien se encuentra en el hospital y requiere unos 50.000 dólares para cubrir gastos médicos.

Ahorrista se atrincheró en Libano para que le devuelvan sus ahorros. Video: EFE.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) explicó que el presidente de la Asociación de Depositantes, Hasan Mughanieh, se desplazó hasta la oficina bancaria para negociar con el hombre, de 42 años, mientras las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo en la zona, por ahora sin intentos de entrar a la sucursal.

Varias decenas de ahorradores se acercaron al lugar para mostrar su solidaridad con el depositante, que amenaza con utilizar la gasolina para prenderse fuego y cuyo hermano tampoco puede acceder a sus ahorros, de unos 500.000 dólares.

A raíz de la guerra civil librada en el país entre 1975 y 1990 y el consecuente colapso de la moneda local, la población libanesa comenzó una tendencia a ahorrar en dólares que se fue fortaleciendo con el paso de los años.

Paralelamente, el sistema bancario, incentivado por los altísimos intereses ofrecidos, se convirtió en tenedor de la mayoría de la deuda que fue emitiendo el Estado de posguerra para contrarrestar su déficit, en medio de una corrupción endémica y las pérdidas registradas por empresas estatales.

Corralito dispuesto en 2019

A finales de 2019, se hizo aparente que las entidades no tenían liquidez suficiente para entregar dólares a todos los depositarios y el sistema se vino abajo, haciendo que las cuentas en dólares quedasen virtualmente bloqueadas.

Los bancos tomaron algunas medidas como permitir la retirada en libras libanesas a un tipo de cambio algo superior al oficial, de unas 1.500 unidades por un dólar, pero muy inferior al ofrecido en el mercado paralelo, donde en los últimos meses ha rozado las 35.000 libras por billete estadounidense.

Además, en el marco de la grave crisis económica desatada hace casi tres años, la moneda local ha perdido más del 90 % de su valor, casi el 80 % de la población ha caído en la pobreza, se producen desabastecimientos de productos básicos y la inflación alimentaria se cuenta en centenas. CON INFORMACIÓN DE EFE

