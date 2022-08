Revisión del VAR sobre el gol de Estudiantes ante Paranaense. Foto: Captura de video.

Estudiantes de La Plata se despidió de la Copa Libertadores al caer por 1 a 0 con Athletico Paranaense en el estadio UNO, en un encuentro que no estuvo exento de polémicas.

El árbitro uruguayo Andrés Matonte le anuló un gol al Pincha a los 17 minutos del segundo tiempo: tras una pelota parada, Luciano Lollo aprovechó un rebote y envió la pelota hacia la red.

Sin embargo, Matonte le puso punto final a la celebración platense al sancionar una posición adelantada de Jorge Morel, luego de ver la jugada en el VAR, pese a que el paraguayo no tocó la pelota en su trayectoria hacia el arco del elenco visitante.

Este viernes, la Conmebol difundió los audios de la jugada que despertó el enojo de toda la gente pincharrata.

Revisión del VAR sobre gol de Estudiantes ante Paranaense. Video: Gentileza Conmebol.

“Al minuto 64, el equipo rojiblanco convierte un gol. El árbitro, a instancias del asistente, sanciona fuera de juego por interpretar que el jugador que se encontraba en posición de fuera de juego interfería al portero. El VAR, al revisar las diferentes imágenes y ángulos, sugiere al árbitro una revisión de campo. El árbitro, al observar las distintas imágenes, decide mantener la decisión inicial de fuera de juego por entender que el jugador realiza un movimiento que interfiere con el arquero”, fue la explicación.

El diálogo entre la cabina y el juez Matonte

“El jugador está por delante de la visión del golero. Creo que no lo tapa para la acción defensiva”, comenzó su análisis Andrés Cunha, encargado del Video Assistant Referee, quien apuntó sobre la posición de Jorge Morel.

“El balón pasa entre el jugador y el guardameta, ¿verdad? Pero el guardameta no le impide hacer el movimiento”, le consultó a sus compañeros de cabina. Y luego, sentenció: “Para mí, el guardameta siempre ve el balón, salvo un movimiento y no le impide el movimiento de tirarse”.

Su asistente, Gustavo Tejera Capo, se mostró en la misma línea: “Cuando sale el balón no está por delante del golero. El que está tapando la visión del golero es el compañero en todo caso”.

Ante este veredicto, el VAR le recomendó a Matías Matonte que fuera a la pantalla para revisar las imágenes de la jugada. Sin embargo, el juez principal se mantuvo firme en su decisión inicial: “El número 5 hace un movimiento, tiene proximidad sobre el golero, y es justo por donde pasa el balón. Voy a mantener la decisión de fuera de juego”.

