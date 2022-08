Allanamiento en la casa de Donald Trump. Foto: EFE.

Los agentes del FBI que el lunes registraron la vivienda del expresidente estadounidense Donald Trump recuperaron documentos clasificados, incluidos algunos marcados como "top secret" y que sólo deben estar en instalaciones especiales del Gobierno, según informó hoy The Wall Street Journal (WSJ).



El periódico, que tuvo acceso al inventario de los materiales incautados, explica que el FBI se llevó en total una veintena de cajas de la mansión de Trump en Florida, incluidas once colecciones de materiales clasificados.



El WSJ dice que la lista, que podría hacerse pública mismo, no da detalles sobre el contenido de esos documentos, que en algunos casos tenían la etiqueta de "top secret", el mayor nivel de confidencialidad que se puede aplicar a una información en el sistema de inteligencia de Estados Unidos.



Entre los materiales que recuperó el FBI y que sí aparecen detallados, el diario destaca archivos relacionados con el perdón presidencial al excolaborador de Trump Roger Stone y un informe sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



El inventario figura en un documento de siete páginas y que también incluye la orden de registro de Mar-a-Lago.

La palabra del fiscal tras lo allanamientos



El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, dijo que ha pedido a un tribunal de Florida que haga pública toda esa información.



El diario The Washington Post, citando a fuentes anónimas, informó ayer de que en el registro se buscaron documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario habría sacado de la Casa Blanca.



El propio Trump ha pedido que se publique el contenido de los documentos requisados en su casa en una operación que continúa calificando como una "persecución política" en su contra.

Con información de EFE

