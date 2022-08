Presentación de canes en la Aduana. Foto: prensa.

En el marco del fortalecimiento del sistema de control aduanero previsto en el del Plan Estratégico AFIP 2021 – 2025, la Aduana Argentina, luego de un proceso de selección, incorporó trece (13) cachorros Labradores, Golden Retriever y Pastor Alemán, quienes son enviados al Centro de Adiestramiento Canino de la Dirección General de Aduanas para su formación. Se encuentra en proceso el ingreso próximamente de más canes.

Dicho Centro es reconocido por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como uno de sus 18 centros regionales a nivel mundial y el primero de América Latina.

Presentación de los canes. Foto: prensa.

Asimismo cabe destacar que los canes, luego de un proceso de adiestramiento lúdico, conformarán el Binomio (Guía/Can), centrándose en la detección de Narcóticos y Divisas, en diferentes escenarios operativos aduaneros (Aeropuertos, Puertos, Pasos Fronterizos, Depósitos Fiscales, Centros Postales, entre otros) como herramienta estratégica en todo el país.

Your browser does not support the video element.

La iniciativa de incorporar canes detectores a las tareas de control de la operatoria aduanera se encuentra alineada dentro del Marco Normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas.

Esta herramienta de control no intrusivo es de vital importancia, no sólo para la fiscalización del comercio exterior, sino también para prevenir y combatir el contrabando, la lucha contra el narcotráfico y la fuga de divisas, protegiendo, de esta manera el Comercio Nacional e Internacional.

13 nuevos canes se incorporaron a la Aduana. Foto: prensa.

Contrabando de maíz

La Aduana y Gendarmería Nacional dieron los resultados del control de un camión proveniente de la provincia de Córdoba con destino final a la localidad de Salvador Mazza, el que transportaba maíz partido.

En el control, se determinó que la documentación aportada presentaba inconsistencias, por tal motivo se ordenó la interdicción sin derecho a uso del medio de transporte con un valor de $ 15.000.000.

Noticias relacionadas