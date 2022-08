Crimen de un joven para robarle el celular en Balvanera. Foto: Captura de video.

El fiscal de instrucción de la Capital Federal, Santiago Vismara, publicó fotos y videos de un violento homicidio ocurrido hace seis meses en el barrio porteño de Balvanera, donde un joven asesinó a puñaladas y le robó el celular a un ciudadano colombiano

Se difundieron los videos con el fin de que la ciudadanía pueda aportar algún dato para identificar al homicida.

La fiscalía informó que el hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del pasado 6 de febrero en la calle Catamarca al 100 de la Capital Federal.

"En aquella jornada, un hombre atacó a otro con un arma blanca y le provocó múltiples heridas en la zona del tórax, que le causaron la muerte. Tras ello, el atacante huyó del lugar", señala el comunicado del fiscal.

"La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona, donde se observa al atacante, quien tiene tez blanca, pelo castaño y una altura estimada de entre 1.70 y 1,75 metros. Además, tendría dos tatuajes: uno en el antebrazo izquierdo y otro en el lado izquierdo del cuello, debajo de la oreja", agrega la fiscalía.

La fiscalía de Vismara solicitó que "todas aquellas personas que puedan aportar información sobre el hecho o la identidad del agresor que se comuniquen con la fiscalía al teléfono (011) 4813-7113 o a los correos electrónicos fiscri2-nac@mpf.gov.ar, o fnarvaez@mpf.gov.ar".

Voceros judiciales consultados precisaron que la víctima se llamaba Juan Carlos Gonzalez Mahecha (49), era de nacionalidad colombiana y vivía en ciudad de La Plata con su pareja, pero "solía irse dos o tres días de su casa porque tenía problemas de consumo de alcohol".

La escena del hecho

En los videos se puede observar que González Mahecha viene caminando tambaleante, con su celular en la mano y con sus pantalones rotos junto al asesino.

Voceros judiciales indicaron que, de acuerdo con lo que se pudo averiguar, el ciudadano colombiano podría haber participado antes de esta secuencia en una pelea que se había dado en un bar.

Your browser does not support the video element.

Crimen de un joven para robarle el celular en Balvanera. Video: Fiscales.gob.ar

En las imágenes se ve que el asesino le ofrece a la víctima tomar de una lata de cerveza, hasta que en un momento, el joven no identificado le pega una trompada, lo acorrala junto a un auto estacionado y comienza a apuñalarlo.

En el lapso de los 48 segundos y mientras forcejean, se ve al homicida aplicándole al menos 14 puñaladas, tras lo cual, le quita el celular de la mano a su víctima, y escapa corriendo.

Según las fuentes, alrededor de las 6 de la mañana, González Mahecha falleció en el Hospital Ramos Mejía, donde había sido trasladado desde el lugar del hecho por una ambulancia del SAME.

La causa está caratulada como "robo y homicidio", con autor ignorado, aunque ahora, con la difusión de las imágenes, los investigadores confían en que alguien pueda aportar algún dato para ponerle nombre y apellido al asesino.

Noticias relacionadas