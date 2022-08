Alexis Monti. Foto: Gentileza Alexis Monti.

Fierrero desde muy chico, soñó con su presente y se ilusiona a lo grande en su pasión: el motociclismo.

Esta es la historia de Alexis Monti, quien desde su adolescencia insistía a sus padres para que le compren su primera moto. “Hasta que los fastidié tanto que, a los 17, me compraron una Honda Wave. Lo recuerdo todo: fue en Quilmes y por 1800 pesos. Me enloquecí, era como tener una Ferrari en casa. Me cambió la vida… Y ya no paré. Ya tuve mas de 100 motos y hoy estoy cumpliendo el sueño de poder correr profesionalmente, con muy buenos resultados”.

El famoso Kaskote, como se lo conoce en zona sur a este empresario e influencer, es ahora también un motociclista con sueños y con ese testimonio resume este apasionante proceso que, durante casi una hora, relata con la pasión con la que vive. “Esa moto la vendí al año siguiente, porque ahora me doy cuenta que tenia una cabeza avanzada para los negocios. Le devolví el dinero a mis padres e hice una diferencia para ir por otra. Así arranque a comprar y vender. Fui subiendo en cilindrada y en nivel de las motos hasta terminar con las más grandes”, explica.

Hoy, a los 31 años, tras arrancar en este mundo hace 14, asegura haber tenido más de 100 motos. “Algunas me duraban dos o tres días. He llegado a tener tres en una semana. Lo hacía por negocios, más que por placer. Me gustaba comprar y vender, además de servirme mucho económicamente”, comenta. Eran tiempos en que Alexis trabajaba en un lavadero. “Ganaba 80 pesos a la semana y con una moto me quedaban 500. En un día hacía lo que en el trabajo me costaba un mes. Imaginate…”, compara.

Ese espíritu emprendedor que desborda en él hizo que tuviera distintos negocios, sobre todo de compra y venta de autos y motos, con lavadero, el que hoy se llama Kaskote Cars y tiene 115.000 seguidores en Instagram. Y que se fuera a Miami, a probar suerte. “No me fue como quería y volví”, admite. Y ahí le pasó algo singular. “Estaba buscando un Fiat Duna para poner en la puerta del nuevo local y doy con una persona que me dice que tenía varios en un galpón en Avellaneda. Yo pensé cómo puede ser… Y fui pese a que eran las dos de la mañana cuando hablamos. Llegue y tenía 44 Fiat distintos, de todo tipo, cero kilómetro, que habían sido de una concesionaria cerrada hace años. Me dijo 'vendelos, quiero vender el galpón, luego arreglamos'. En días le vendí siete a una misma persona y con eso pagué los 44. Y me cambió la vida”, relata sobre aquella noticia que fue furor en los medios en marzo del 2020.

No fue la única vez que salió de un momento complejo apelando a una personalidad tan especial. Cuando arrancó la pandemia, tuvo que cerrar su local, “porque quién iba a comprar, lavar o encerar un auto?”, su mujer le dio la idea de vender hamburguesas y fundaron un local con su nombre que ‘fue furor, llegamos a vender 250 hamburguesas por noche y a tener casi 30.000 seguidores en IG, toda una locura para algo casero y personal… Hasta me llamó gente para comprarme la receta. Terminamos vendiendo el fondo de comercio y refundando Kaskote Cars”.

Su inicio en el profesionalismo

Así llegamos a hoy. O, en realidad, a meses atrás, cuando Pablo Ramos, alias El Cubano, siete veces campeón de Superbike, le dijo que debía dedicarse a correr en motos. “Andas desde chico, manejás muy bien, tenés que meterte”. Kaskote tenía sus dudas. “Imagínate que hoy poner una moto en pista me sale 250.000 pesos por cada finde. Es mucho dinero. Pero lo hice. En parte porque hoy, con casi 800.000 seguidores en Instagram, puedo achicar ese monto. Tengo cuatro personas que me pagan parte de la carrera. Son como sponsors. Tampoco que me puse de lleno a buscar, tal vez si me dedicara a correr en moto, hasta ganaría plata. Pero no estoy en las motos para eso. Lo hago por pasión”, deja claro.

Para sorpresa suya -y de muchos-, Monti debutó en la categoría Superbike 600 Stock con un podio en Colón, Buenos Aires. “Fui segundo toda la carrera y en una de las ultimas curvas me pasé en el frenado y perdí ese lugar. Pero poco me importó… Tenia una alegría bárbara y vino el Cubano a decirme ‘viste lo que te dije, tendrías que haber empezado hace anos’”, cuenta Kaskote, que pilota “un misil” de marca Yamaha.

La historia de la segunda carrera es aún mejor. “Yo estaba en Córdoba por un service y me perdí las pruebas del viernes y la clasificación del sábado. Recién llegue a Arrecifes a la medianoche y a la otra mañana apenas pude dar cinco vueltas al circuito para conocerlo. Pero largué muy bien y en la primera curva ya había pasado a cinco. Fui segundo toda la carrera y me fui un poco afuera en un curvón y al toque me di cuenta que la moto no doblaba, porque la goma se estaba desinflando. Aguanté y en los últimos metros también explotó el motor… Pero solo perdí un lugar y volví a terminar en el podio, con la goma en llanta y sin motor”, describe sin poder creerlo.

Tras dos carreras, saca dos conclusiones: que tiene pasta para correr (“Nunca pensé que tan rápidamente iba a poder estar a la par de gente que lleva 10/15 anos en esto”, reconoce) y que debe mejorar su estado físico. “Nunca hice nada y ahora me doy cuenta que, en el final de las carreras, se me vencen los brazos, las rodillas, las piernas… Vas a 200 kilómetros y tenés que doblar a 100, te mata… Ya me puse en búsqueda de un PF para reforzar el equipo que armé”, dice mientras espera la tercera fecha, en Arrecifes.

“El motociclismo es hoy un hobbie para mí, pero me lo tomo muy en serio. Ya en la segunda carrera me noté mental y corporalmente más suelto y concentrado. En la primera no podía ni hablar de los nervios, demasiada adrenalina. Ahora voy a empezar a entrenar y a seguir puliendo el equipo porque no es solo ponerle nafta a la moto y salir… Mi meta es poder dar el salto a la categoría siguiente, 600 Pro, y luego ver si en algún momento puedo cumplir el sueño de correr en Estados Unidos y por qué no en el Moto GP”, cerró.

