El actor Ezra Miller, otra vez en el centro de la tormenta. Foto: NA.

Mientras Ezra Miller sigue acumulando escándalos y problemas con la Justicia, una vez más el estreno de The Flash está en duda. Sobre todo, luego de los cambios que surgieron los últimos días a partir de la fusión de Warner Bros. y Discovery. Según reveló The Hollywood Reporter, la compañía que tiene los derechos de la franquicia de DC Cómics evalúa no llevar a los cines la película protagonizada por el actor de 29 años.

Todo comenzó a fines de marzo, cuando Miller fue arrestado en Hawaii, acusado de alteración del orden público y acoso en un bar. El incidente tuvo lugar el sábado 27 por la noche, cuando el estadounidense comenzó a gritarle obscenidades a otros clientes que cantaban karaoke e incluso llegó a quitarle el micrófono a una joven de 23 años y a abalanzarse contra un hombre de 32 que jugaba a los dardos.

Como el dueño del local no tuvo éxito al pedirle al actor que se calmara, llamó a la policía y rápidamente dos agentes de la patrulla de South Hilo acudieron al lugar, donde lo arrestaron y lo llevaron detenido. Investigación mediante, descubrieron que se trataba del intérprete, quien pagó una fianza de 500 dólares y recuperó su libertad.

Los otros escándalos del actor

Y al cabo de unas semanas, volvió a tener problemas con las autoridades por causar incidentes en una propiedad privada y haber herido a una mujer. Según trascendió, el actor de The Flash y Animales fantásticos estaba en una reunión en una casa de Puna, cerca de la ciudad de Pāhoa, y cuando la policía le pidió que se retirara reaccionó con violencia.

Dos detenciones en un mes eran motivo suficiente como para que el estudio cinematográfico tomara cartas en el asunto. Sin embargo, los problemas continuaron. Sin ir más lejos, en junio pasado fue acusado de violentar y ofrecer drogas a la activista Tokata Iron Eyes, quien actualmente tiene 18 años pero en ese entonces era menor.

Según sus padres -quienes presentaron la denuncia ante el Tribunal Tribal Sioux de Standing Rock- testimonios, todo comenzó en 2016, cuando Tokata tenía 12 y Ezra, 23. Se habían conocido en la reserva Standing Rock, ubicada en Dakota del Norte y al principio parecía que los unía una amistad, pero luego descubrieron que el actor le administraba alcohol y drogas a la menor.

Si bien anteriormente había protagonizado episodios polémicos, la cantidad de denuncias que recibió este año hizo que el trabajo del actor pendiera de un hilo. Y aunque por ahora se mantiene el estreno de The Flash para junio de 2023, las últimas decisiones de David Zaslav, nuevo CEO de Warner Bros. Discovery, demostraron que la empresa no tiene problemas en cancelar sus proyectos, más allá del presupuesto que han destinado a ellos, para centrarse en los productos más grandes.

