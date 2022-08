Salman Rushdie, escritor. Foto: NA.

El escritor Salman Rushdie, apuñalado ayer en Nueva York cuando se disponía a iniciar una conferencia literaria, permanecía hoy hospitalizado en estado crítico conectado a un respirador después de haber sido sometido a una cirugía, informó su agente Andrew Wylie a la prensa estadounidense.

El novelista de origen indio y nacionalizado británico-estadounidense, quien pasó décadas bajo protección policial luego de que líderes iraníes ordenaran asesinarlo, fue operado de emergencia en las últimas horas y está asistido con respirador después de que Hadi Matar, de 24 años, lo apuñalara en el cuello y en el abdomen antes de que se dispusiera a dar su conferencia.

El último parte

La última información brindada por Wylie indica que los nervios de uno de sus brazos fueron severamente lesionados, su hígado fue afectado y "probablemente perderá un ojo".

Rushdie, de 75 años, estuvo acosado por una sentencia de muerte desde 1989 cuando el entonces líder espiritual de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, dictó un decreto religioso (fetua) que ordenaba a los musulmanes matarlo. Ese decreto fue la respuesta a la novela "Los versos satánicos" que enfureció a los musulmanes, que la consideraron una blasfemia.

El escritor se trasladó a Nueva York a comienzos de la década de 2000 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2016. Pese a la continua amenaza contra su vida, era visto en público y a menudo sin custodia aparente.

Ayer se disponía a brindar una conferencia en el Instituto Chautauqua, que organiza eventos culturales en esa la localidad del mismo nombre al oeste del estado de Nueva York, cuando Matar se lanzó hacia el escritor y le asestó varias puñaladas hasta que fue derribado por personal de seguridad y espectadores.

Según se informó, el atacante fue retirado del lugar esposado y quedó bajo custodia policial.

En el momento el escritor recibió los primeros auxilios de un médico que estaba entre el público y luego fue trasladado en helicóptero a un hospital de la cercana localidad de Erie.

La policía dijo que Matar, residente de Fairfax, en New Jersey, fue formalmente acusado de intento de homicidio pero no dio más detalles sobre las razones de su ataque.

La Fiscalía de Chautauqua, en el Estado de Nueva York, comunicó que el joven se enfrenta a los cargos de asalto e intento de asesinato en segundo grado: "Matar fue procesado por estos cargos anoche y puesto en prisión preventiva sin fianza", destacó la Fiscalía.

Matar es originario de Líbano y su familia proviene de la ciudad de Yaroun, en el sur del país, aseguró el alcalde de Yaroun, Ali Tehfe, quien agregó que sus padres emigraron a los Estados Unidos donde nació y creció.

