Alec Baldwin, actor. Foto: EFE.

Según el informe del FBI, el actor Alec Baldwin apretó el gatillo del arma que mató a un director de fotografía en el set de la película Rust.

Baldwin disparó accidentalmente a Halyna Hutchins en el set del western en Nuevo México, en un hecho que tuvo lugar en octubre de 2021. El actor disparó creyendo que era una "pistola fría" descargada que le entregaron cuando estaba a punto de filmar una escena.

Por lo testimonios que se reconstruyeron, el arma disparó una bala que hirió y mató a Hutchins, de 42 años, y también hirió al director de la película: Joel Souza.

Desde el incidente fatal, Baldwin, negó haber apretado el gatillo del arma y dijo que se había disparado por sí sola.

Your browser does not support the video element.

Entrevista a Alec Baldwin tras la tragedia de Rust: video ABC News

El actor lo negó desde un inicio

“No se apretó el gatillo”, dijo en una entrevista en diciembre con George Stephanopoulos de ABC. “Yo no apreté el gatillo”.

El informe del FBI, que fue obtenido por ABC News, establece que en las pruebas de descarga accidental se encontró que el revólver de acción simple F.lli Pietta calibre .45 Colt no podría haber disparado sin apretar el gatillo.

No está claro si el FBI probó el arma exacta del accidente o una idéntica.

Los investigadores que realizaron las pruebas concluyeron que con su martillo en las posiciones de cuarto de llave y media llave, “no se podía hacer que disparara sin apretar el gatillo”.

El informe también indicó que con el martillo amartillado por completo, el arma “no podía dispararse sin apretar el gatillo mientras los componentes internos de trabajo estaban intactos y funcionales”.

El FBI descubrió que si el arma se cargaba con el percutor desamartillado, podía detonar un detonador “sin apretar el gatillo cuando se golpeaba directamente con el percutor”.

El informe es parte de la investigación criminal sobre el tiroteo, y la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe dice que lo recibió junto con otros documentos del FBI relacionados.

El actor minutos después del accidente. Foto: NA.

A la espera de la decisión de los fiscales

La muerte de Hutchins ha sido declarada un accidente, según el informe de la autopsia de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México.

“La muerte se produjo por una herida de bala en el tórax. La revisión de los informes policiales disponibles no mostró una demostración convincente de que el arma de fuego se cargó intencionalmente con munición real en el set”, indicó el informe según ABC News.

“Con base en toda la información disponible, incluida la ausencia de una intención obvia de causar daño o la muerte, la forma de muerte se clasifica mejor como accidente”.

Los fiscales aún no han tomado una decisión sobre si Baldwin, o cualquier otra persona, enfrentará cargos penales en este dicho que sus detectives todavía estaban esperando los registros telefónicos de Baldwin.

Noticias relacionadas