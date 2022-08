Anne Heche. Foto: NA.

El fallecimiento de Anne Heche -luego de estar una semana en coma por un grave accidente de tránsito- impactó de lleno en el mundo de Hollywood.

“Hoy hemos perdido una brillante luz, un alma amable y alegre, una madre llena de amor y una amiga leal”, había afirmado un portavoz de la familia de Heche a la revista People.

Es por eso que colegas suyos decidieron darle un último adiós en las redes sociales.

Uno de ellos fue destacada la presentadora Ellen DeGeneres, quien fue pareja de Heche entre 1997 y 2000.

Otros fueron Rosanna Arquette, James Gunn y James Tupper coprotagonista junto a Heche de "Men In Trees" y exmarido de la intérprete, quien compartió en las redes un corto pero emotivo mensaje: “Te querré para siempre”.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

Su hijo, Homer Laffoon, también le ha dedicado unas palabras: "Mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra mamá. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una profunda tristeza y sin palabras. Ojalá mi madre se haya liberado de su dolor y pueda comenzar a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. Durante estos seis días, miles de amigos, familiares y fans me han hecho llegar su amor. Estoy muy agradecido por ese cariño. Descansa en paz mamá, te quiero".

Honest to God, I think maybe the best acting performance I’ve ever seen in my life was Anne Heche in PROOF on Broadway. #RIP — James Gunn (@JamesGunn) August 12, 2022

"Sinceramente, creo que quizás la mejor actuación que he visto en mi vida fue la de Anne Heche en 'Proof" en Broadway. DEP".

Rest In Peace now Anne . — ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) August 12, 2022

"Ahora descansa en paz Anne".

Some years ago I was Anne Heche’s quirky suitor in PROOF on Broadway. She was as kooky and utterly fabulous as I could have ever dreamed. An immense talent I loved playing opposite & more importantly a truly decent human and friend. The news is just unendingly sad. pic.twitter.com/oWwn7lj95t — Stephen Kunken (@stephenkunken) August 12, 2022

"Hace algunos años fui el peculiar pretendiente de Anne Heche en 'Proof' en Broadway. Era tan absolutamente fabulosa como jamás podría haber soñado. Tenía un inmenso talento y me encantaba trabajar con ella pero, lo que es más importante, era un ser humano y una amiga verdaderamente decente. Esta noticia es infinitamente triste".

Anne Heche news today is so heartbreaking. A truly epic, vibrant spirit and a profound talent.

Sending tremendous love and support to her family. — Ed Helms (@edhelms) August 12, 2022

"La noticia de la muerte de Anne Heche es desgarradora. Era un espíritu verdaderamente épico, vibrante y tenía un profundo talento. Mando muchísimo amor y apoyo a su familia".

Robert De Niro on Anne Heche: "She was a wonderful actress and I enjoyed working with her tremendously in 'Wag the Dog.'" https://t.co/DoMeBGNUZU pic.twitter.com/kDdXk4Hl1v — Variety (@Variety) August 13, 2022

"Robert De Niro sobre Anne Heche: 'Era una actriz maravillosa y disfruté muchísimo trabajando con ella en 'La cortina de humo'".

Si bien la actriz legalmente falleció desde el pasado 12 de agosto, un representante suyo comunicó que su corazón todavía late gracias al soporte vital porque la intérprete deseaba donar sus órganos y aún se buscan destinatarios que sean compatibles.

