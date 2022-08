Abuela viral. Foto: captura de video.

Una abuelita de Mendoza salió a pasear con sus dos nietas a un shopping ubicado en la localidad de Guaymallén, pero no todo terminó como planeaban. Es que cuando fueron al auto para regresar, una de las chicas quedó en el lugar y la mujer no lo había notado.

La nieta que sí estaba con ella grabó todo y lo viralizó en TikTok.

El video ya tiene más de 8 millones de reproducciones y tuvo más de 2 millones de "me gusta".

Allí se ve cómo la abuela sigue muy tranquila en el auto con una de las chicas. Quien la está grabando le dice "qué tranquilo todo, ¿no?”, mientras la señora sigue sin darse cuenta que otra de las niñas quedó en el shopping.

Abuela se olvida a su nieta en el shopping. Video: Tiktok/jo_panellaa

En una parte del video se ve a la nieta olvidada que corre desesperada hacia el auto, pero la abuela aún seguía sin darse cuenta. “Hay alguien corriendo”, dice la mujer. La joven responde: “Es una amiga, dejala”, a modo de chiste.

La abuela, divertida, responde: “Ah, ¿no la querés?”. “No, no la quiero, seguí, seguí”, expresa la nieta.

Así, la abuela bajó la velocidad y notó que la que corría era su otra nieta, la "olvidada". Luego llegó la sorpresa: ¿Cómo puede ser?¡Subí!”, expresa cuando ve al asiento de atrás y se da cuenta que le faltaba otra niña.

Algunos usuarios en TikTok

La situación fue muy graciosa para los usuarios de TikTok, quienes generarron una catarata de comentarios.

“Amo a esa señora , a mi me paso con mis hijas y seguramente me pase con mis nietas , los que somos despistados lo somos toda la vida !”. Otro escribió: "ni enterada la abuuuuu jajaja”.

Como fuera, muchos usuarios llegaron a "preocuparse" por la falta de atención de la abuela. “Es gracioso, pero sería bueno q la vea un especialista a tu abue, por las dudas”. A ese comentario, alguien respondió: “se olvida de irse a la consulta, jajaja”.

