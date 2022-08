Ewan McGregor. Foto: NA.

Ewan McGregor se convirtió en tendencia en las redes sociales y no precisamente por sus personajes cinematográficos. En este caso, fue por comer un guiso en la localidad de Chilecito, en la provincia argentina de La Rioja.

Todo sucedió cuando vino al país en 2019 para rodar la serie documental "Long Way Up", en la que mostró su viaje en moto desde Ushuaia hasta Los Ángeles, Estados Unidos. Recién ahora se da a conocer la curiosa situación que vivió.

"Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. Que la Fuerza está contigo siempre", escribió un usuario de Twitter, quien compartió un video sobre la visita de McGregor a Chilecito, en La Rioja.

Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. May the Force be with you, always pic.twitter.com/yQ1F3zE7XA