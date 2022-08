Elon Musk. Foto: NA.

Para muchos, Elon Musk no debería tener ningún problema. El simple hecho de saber que se trata del hombre más acaudalado y rico del planeta, hace pensar que no es un ser humano cormal y corriente, pese a su abultada cuenta bancaria. Pero no es así. Musk, tal vez como cualquiera de nosotros, tiene cosas que lo angustian y preocupan.

Así quedó de manifiesto recientemente, cuando el dueño de Tesla y CEO de la firma espacial SpaceX confesó que sufre y lucha contra "un hábito terrible". De ese modo lo manifestó en un podcast al que fue invitado.

Y no anduvo con vueltas. Dijo Musk sin pelos en la lengua: “Tengo el mal hábito, que sospecho que tiene mucha gente, de comprobar inmediatamente mi teléfono por la mañana”, dijo Musk en una entrevista de Full Send Podcast. “Es un hábito terrible, en realidad”, confesó.

Y seguía: “Necesito hacer ejercicio y estar en mejor forma. Así que voy a pasar de mirar inmediatamente mi teléfono nada más levantarme a hacer ejercicio durante al menos 20 minutos, y luego miraré mi teléfono”, afirmó poniendo en foco sus intenciones de mejorar física y mentalmente.

Problemas de ansiedad

Acto seguido, el millonario empresario terminó reconociendo que el hábito en cuestión, solo tiene que ver con la creciente ansiedad con la que se despierta y se levanta cada mañana. “Dirijo SpaceX y Tesla, así que normalmente pasan cosas durante la noche”, aseguró. Sin embargo, eso no fue todo. Elon Musk siguió adelante con su inédita confesión y y contó durante la entrevista que su día comienza con una exhaustiva revisión de sus correos electrónicos durante al menos media hora.

