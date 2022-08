Violencia en Merlo. Foto: captura de video.

Varios jóvenes protagonizaron en las últimas horas una tremenda pelea que derivó en una batalla campal y que incluyó al menos un herido con un arma blanca en el partido bonaerense de Merlo.

De acuerdo al reporte de vecinos, que incluyeron hasta un video de la feroz pelea, el hecho se produjo el sábado por la noche en el barrio San Luis de la localidad de Mariano Acosta.

En la Plaza ubicada entre las calles 24 de Noviembre y Heredia, varias personas, la mayoría adolescentes, protagonizaron una violenta pelea que incluyó trompadas, patadas, piedras y hasta cuchillos.

"Algunos sacaron cuchillos para pelear", relató una vecina en declaraciones al portal Merlo Real Noticias.

Your browser does not support the video element.

La pelea. Video: NA.

Un herido sin la policía

En el video puede verse que la mujer que filma habla de un herido, del cual se desconoce hasta el momento su estado y del temor de los habitantes del lugar.

El origen de la pelea se desconoce, pero a pesar de la magnitud de la misma, "la Policía nunca apareció", denunciaron los vecinos.

Noticias relacionadas