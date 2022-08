Luisana Lopilato. Fotos: captura de video.

Mientras atraviesa su cuarto embarazo, Luisana Lopilato palpita el regreso al teatro de Paola Argento, el personaje que interpreta en Casados con hijos. La actriz publicó un video en TikTok en el papel tan famoso y divirtió a todos sus seguidores.

“¡Adivinen quién vuelve pronto!”, escribió Luisana en el posteo que subió a su red social totalmente lookeada. Los internautas amaron la publicación.

Luisana Lopilato en el papel de Paola Argento. Video: TikTok/lulopilato.

El video logró más de 2 mil comentarios, alrededor de 280 mil "me gusta" y muchísimas reproducciones.

Semanas atrás, tras el anuncio de que Jorgelina Aruzzi será la nueva María Elena Fuseneco, Flor Peña había difundido un divertido momento con Guillermo Francella, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis.

“Calentando los motores… ¡Ya estamos grabando los spots de radio! Y tratando de recordar cómo era”, había escrito Peña en sus redes sociales.

La obra se estrenará en enero del 2023 y las entradas estarán habilitadas a partir del miércoles 17 de agosto por Ticketek.

¿Porqué Erica Rivas no vuelve a Casados con hijos?

La actriz habló hace un tiempo en entrevista con Teleshow, sobre lo que pasó con su salida del team "Casados con hijos", y dijo lo siguiente: "Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo".

Respecto al personaje que protagonizaba, refirió: "Yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”.

“Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron, me echaron por romper las pelotas, es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Si no, ¿por qué?", expresó en su momento.

