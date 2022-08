Agresión a maquinista del tren Roca. Foto: captura video.

Cerca de las 14:00 de este domingo, una formación del ferrocarril Roca atropelló a dos nenes a la altura de Bosques, partido de Florencio Varela, que se encontraban jugando sobre las vías: Uno de ellos murió y el otro está gravemente herido.

En el lugar, los vecinos y familiares del niño muerto increparon y agredieron al maquinista. “No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, dijo el hombre en un video que se viralizó tras el trágico hecho.

Tras el accidente, los familiares y vecinos de la víctima apedrearon a los maquinistas, les robaron sus pertenencias e intentaron prender fuego la formación. También agredieron a la policía.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. Furia contra los maquinistas. Video: NA.

Agredidos

Uno de los dos maquinistas a cargo de la formación dijo: “Me robaron todo. Me cagaron a palos”.

“Vos no tenés la culpa hermano”, le dice un hombre que estaba filmando el video. "No tuve la culpa, no pude hacer nada”, asintió el maquinista.

Los conductores a bordo de la locomotora eran Maximiliano Daniel Caleta (30) y Nahuel Serrano (33).

Por el momento, se sabe a través del parte policial que hay una víctima fatal. Se esperan novedades en las próximas horas acerca de la salud del niño que sigue con vida, pero gravemente herido.

En tanto, el Tren Roca se encontró con servicio reducido entre Plaza Constitución y Florencio Varela.

Noticias relacionadas