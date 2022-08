Hospital Materno Neonatal, Córdoba. Foto: La Voz.

Sucedió en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba en junio pasado y está siendo investigado por la justicia. El caso es por el fallecimiento de cinco bebés en poco claras circunstancias. Hace unos días, la supervisora de enfermería, Gladys Edith Ríos, calificó estos hechos como “genocidio de bebés” y dijo que ella pidió que se iniciara una investigación ya que “esto pasa desde marzo”.

Al respecto, agregaba: “Tengo pruebas de que un niño se quemó o lo quemaron. Hay una ‘mano negra’ y espero que la Justicia haga justicia por estos nenes que nada tienen que ver”. También detalló que estos bebés tenían un buen peso y que sus mamás estaban controladas.

Con este marco, dramático y doloroso, ahora para las familias de los bebés fallecidos todas las sospechas recaen muy especialmente en una de las enfermeras del establecimiento de Salud. Por los hechos ya han sido apartadas de sus cargos en el Hospital 23 personas, pero todavía no hay imputados en ninguna causa. Varias madres dan cuenta de que sus bebés estaban en perfectas condiciones y nada hacía prever que todo terminaría como sucedió. El diario Clarín habló en exclusiva con cuatro madres que sufrieron lo mismo, y los comentarios fueron coincidentes.

Incluso advirtieron que una enfermera se llevó a los pequeños sin motivo aparente ni darle explicaciones y que al rato les avisó que se encontraban inesperadamente en estado crítico. Las denuncias son coincidentes: gritos, maltrato, agresiones verbales permanentes. Todo esto se daba puertas adentro del Hospital cordobés.

Las madres y su dolor

Las madres que hablaron con Clarín, se identificaron como Carolina, Brisa, Yoselín y Vanesa; y en todos los casos apuntaron contra personal del lugar y muy en especial contra la enfermera no identificada. “La única solución que yo veía hasta ayer era morirme. Pensé que todo era mi culpa hasta que este viernes vimos en televisión lo que estaba pasando”, dijo Carolina. Entre tanto, Brisa sostuvo que “todo el tiempo me dijeron que era normal. Mi hija es un ángel, no tenía la culpa de nada y yo la voy a luchar por ella hasta el final”.

Por su lado, Yoselín dijo que una enfermera le vio una mirada “rara” y relató: “No lo podía creer. En minutos pasé de que me felicitaran todos, que me dijeran ‘tu bebé está muy bien, felicidades’, a que una médica me dijera que mi bebé estaba grave”. En el mismo sentido, Vanesa dio a luz a un bebé “totalmente sano”, tras lo cual se lo sacaron. El drama se confirmó poco después: “A la hora y media, me dicen que el estado era crítico”, dijo.

Finalmente, y como claro ejemplo de los destratos, una de las madres dijo que mientras gritaba por los dolores de parte, la enfermera le llegó a decir: "Cuando dejes de hacerte la loca, ahí te vamos a atender".

