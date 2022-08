Ricardo Arjona. Foto: NA.

Ricardo Arjona visitó Paraguay este fin de semana con su gira "Blanco y Negro Tour", en el Jockey Club de Asunción.

Con más de 20 mil personas asistentes, el cantante presentó su álbum doble “Blanco y Negro” y también recorrió sus grandes éxitos como: "El problema”, “Historia de un taxi”, “Minutos”, “Cómo duele”, “Acompáñame a estar solo”, “Dime que no” y “Mujeres”, entre otros.

Arjona apareció en el escenario con esa personalidad tan cálida y carismática que lo caracteriza y se tomó un tiempo para decir unas palabras sobre el mundo actual, el encierro por la pandemia de coronavirus y sumó otras sobre el reconocimiento a la mujer.

Además, el show contó con una imponente ambientación en pantalla, con un “condominio blanco y negro” en dos pisos, en donde los miembros de la banda acompañaron a Arjona esparcidos por todo el escenario. Todo en la estética del blanco y negro.

Arjona en Argentina

El artista vuelve a nuestro país para finalizar su gira en Argentina, ya que se presentará nuevamente en el Arena el próximo 17, 18, 19 y 20 de agosto.

Estas fechas ya se encuentran agotadas, a excepción de la del 17, que fue la última que agregó la semana pasada, la cual todavía cuenta con tickets disponibles y se pueden comprar a través de la página web del estadio.

Arjona en sus primeras cuatro funciones del Arena. Video: NA.

"Blanco y Negro"

El nombre de su tour, "Blanco y Negro", ofrece una puesta en escena sólida, inteligente y llena de sensibilidad retratada en ese bicolor.

La gira demuestra estar en lo más alto de los eventos de este año. El tour que ya tiene más de 50 fechas y sigue agotando los tickets.

Ricardo Arjona tiene el récord histórico en nuestro país: 34 Luna Park, 8 Estadios GEBA, 6 Estadios Boca Juniors, 5 Estadios Vélez Sársfield, 5 DirecTV Arena y 5 Orfeo Superdomo.

