Secta de Villa Crespo. Foto: Twitter @LEYANTISECTAS

El viernes 12 de agosto una secta fue desbaratada en el barrio porteño de Villa Crespo y, con el pasar de las horas y los días, el espanto fue en aumento. Es que fueron saliendo a la luz detalles escabrosos y aberrantes sobre las actividades que allí mismo se llevaban a cabo.

Todo se supo gracias a la denuncia de una de las víctimas, quien sufrió los tormentos y abusos durante años. Lo relatado no lleva a otra cosa más que el horror y la indignación. El testimonio de Pablo Salum comenzó a ser difundido por el canal TN, y dijo sobre su traumática experiencia: “Los nenes eran obligados a tener sexo con adultos y con sus propios padres”. De hecho, sabe muy bien lo que dice, ya que él fue justamente el primer niño en ser captado por la secta.

Como suele suceder en casos similares, siempre este tipo de organizaciones se ampara bajo otra fachada. La Secta de Villa Crespo se presentaba como una “escuela de filosofía, de cultura New Age”, pero de todos modos obligaba a cada uno de sus miembros fueran a “intercambiar favores sexuales”, de acuedo al relato del propio Salum.

Sin embargo, eso no era todo. Salum también habló de importantes contactos con políticos y dirigentes de organizaciones de los derechos humanos en la Argentina, muy cercanos con la banda delictiva.

De este modo, seguía denunciando la víctima de la secta: “Juan Percovich y su hijo Marcelo Guerra, encargados de la organización, captaron a políticos, famosos, gente de los derechos humanos, con lo cual está probado en la causa anterior, intercambiaban favores sexuales con gente de la organización, entre ellas mi mamá y mi hermana”.

Así era el sistema de captación

De acuerdo a los dichos de Salum: “La primera reunión que fuimos éramos 4 personas, yo fui el primer niño en ser captado. Luego fue creciendo rápidamente y éramos más de mil personas”. Y seguía: “Mi mamá tenía un problema de salud, fue a diversos médicos, no le encontraron el inconveniente a su problema, por lo cual comenzó a ser captada por distintos gurú New Age, uno de ellos Juan Percovich”. También dijo: “Pasé de tener una familia hermosa, a no tener nada. Nos dejaron totalmente destruidos”.

Algunos de los detenidos. Foto: Policía de la Ciudad.

La secta delictiva

Según los datos a los que accedió la Policía Federal, la organización criminal tiene sede en Argentina, aunque también lleva a cabo actividades oscuras en otras partes del mundo, tal el caso de los Estados Unidos.

La Secta de Villa Crespo redoblaba la apuesta cada vez que se proponía captar a sus futuras víctimas. Así, ofrecía curar “los males del SIDA y las drogas”, además de “buscar el desarrollo de la felicidad”. Pero todo era una falsa cubierta que tenía como objetivo esclavizar a la gente metiéndose de lleno en la trata de personas y el ejercicio ilagal de la medicina, entre otras custionables cosas.

