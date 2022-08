Nathy Peluso. Foto: NA.

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”.

Estas fueron las palabras de Nathy Peluso en una entrevista para la revista Vogue, que llevaron al rechazo de sus fans argentinos.

Los internautas no tardaron en mostrar su indignación en las redes sociales y hacer memes al respecto: “¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”, le cuestionó un usuario.

Otro manifestó que: “Hizo lo peor que pudo haber hecho: ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir ‘argenta como la Negra Sosa’ y tener un tema llamado ‘Buenos Aires’ y otro ‘Argentina’...”.

Ante las críticas, la cantante decidió dedicarles un tweet a todos aquellos que estaban escribiendo en su contra por considerarse española:

“Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja. LOL (expresión estadounidense para referirse a algo que es muy gracioso), el mundo es un cuadro”. A la publicación le sumó una foto de una porción de esta tarta artesanal típica de Argentina.

leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro pic.twitter.com/TuiACvYp2m — Nathy Peluso (@NathyPeluso) August 14, 2022

La artista, oriunda de Luján, se mudó a España duarnte un tiempo con su familia cuando tenía apenas 9 años. De allí, su conexión con el país europeo.



El próximo show de Nathy Peluso en el país

La artista se presentará el 17 y 18 de noviembre en Buenos Aires como parte de su gira "Calambre Tour 2022". La presentación será en el estadio Arena, y las entradas se pueden comprar a través de la página web del estadio.

El mérito de Nathy es en parte, porque tiene un gran talento para fusionar géneros, una marca que se escuchó en grandes éxitos como "Ateo", en colaboración con C. Tangana, o en su himno de empoderamiento femenino "Mafiosa".

También es parte de una de las sesiones de Bizarrap más virales, la número #36, que acumuló fanáticos en todo el mundo, y además estuvo nominada al Premio Grammy Latino a la Mejor Fusión/Interpretación Urbana.

