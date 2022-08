Atleta le pide casamiento a su pareja. Foto: captura de video.

El video viral muestra a un triatleta español Cristian Moratiel que le pidió matrimonio a su pareja después de participar del Ironman de Estonia. Lo hizo tras recorrer 3.86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 de carrera; y el esfuerzo valió la pena.

Todo iba de acuerdo a lo planeado. Luego de una pesada competencia, decidió proponerle casamiento y ocurrió lo inesperado: se arrodilló con las alianzas en mano y... sufrió un doloroso e inoportuno calambre.

Atleta le pide casamiento a su pareja y le agarra un calambre. Video: NA.

Tras recibir ayuda, el español pudo finalmente preguntarle a su pareja: "¿Quieres casarte conmigo?", y esta aceptó. “¡Ha dicho que sí!”, expresó el presentador.

El momento se hizo viral en redes sociales. Es que a pesar del inconveniente, los enamorados tuvieron un final feliz. La novia no dio mucha importancia al incidente, y emocionada dio el esperado "sí".

Miles de internautas felicitaron al deportista, mientras otros lo tomaron en broma. Tal vez insinuando que todo anticipaba"una señal" de lo que deparará un matrimonio que comenzó algo "accidentado".

