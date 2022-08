María Becerra. Foto: Instagram/mariabecerra.

Después de que María Becerra se separara de Rusherking, fue vinculada con J Rei, cantante de trap, y exnovio de su amiga Cazzu.

Hasta ahora solo se mostraban en redes en un ida y vuelta de comentarios en fotos, pero nada concreto. También hubo especulaciones por parte de los fans, porque se trataba de la expareja de su amiga. De hecho fue criticada por eso.

Sin embargo, no se dejó llevar por los comentarios de la gente y la artista confirmó su relación en un vivo de Instagram.

En la transmisión estaba el trapero junto a su madre. “Acá estoy”, escribió Becerra, para hacerse notar.

Acto seguido comentó: “Mi suegra, la más linda es”, una expresión que finalmente blanquea su noviazgo.

La mujer respondió con muy buena onda: “Fijame este comentario que me voy a morir muerta. Mi amor, la más hermosa sos vos, no me hagan hablar”.

María Becerra confirmó el romance con Rei. Video: TikTok/.nicki.nikola

La cantante insistió y comentó: “Mi Angelina Jolie”, lo que provocó un divertido momento.

J Rei quiso aportar a la charla, y con un beso a la cámara agregó: “Yo tengo a las dos morochas más lindas, para que sepan nomás. Las dos están en el vivo, una detrás de la pantalla y otra de este lado”.

“Para que no pregunten más, ¿no?”, cerró la "suegra" de María Becerra.

¿Quién es J Rei?

Su nombre real es Julián Reininger, cantante de la nueva ola de la música urbana argentina. Nació en zona oeste, y alcanzó la popularidad en un colaboración con Duki y Neo Pistea en la canción "Pininfarina" en el año 2020. Actualmente, sus canciones se viralizan en TikTok.

J. Rei, cantante. Foto: Instagram/j.reiii

Según contó en varias entrevistas, a sus 12 años su abuelo fue quien lo acercó a la música, pero no a la música urbana -claro- sino al folklore. A los 14 años competía en las plazas haciendo freestyle, y en marzo de este año abrió conciertos de Rels B, cantante urbano español.

