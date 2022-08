Cirigliano detenido. Foto: NA.

El ex mediocampista de River Ezequiel Cirigliano fue detenido por ingresar con un arma de fuego para robar en una vivienda de la localidad bonaerense de Caseros y por haber efectuado disparos durante el hecho.

Testigos llamaron al 911 y aseguraron que el ex volante del "Millonario", que rondaba la zona, había disparado, por lo que luego los efectivos dieron con Cirigliano, quien fue arrestado por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, según confirmaron fuentes policiales.

El ex jugador de River, de 30 años, vestía un pantalón con el escudo de Boca al momento de ser detenido y trasladado a la Comisaría Tres de Febrero 1ra de Caseros.

El ex mediocampista de contención del conjunto de Núñez apareció en Primera División en 2010, con 18 años y de la mano del entrenador Leonardo Astrada, y disputó 65 partidos en sus dos etapas hasta 2015.

Arma y balas secuestradas al ex jugador de River. Foto: NA.

Sus otros clubes

Además, vistió las camisetas de Hellas Verona de Italia, Dallas de Estados Unidos, Zapatepec de Mexico y San Luis Quillota de Chile en el exterior, al tiempo que en la Argentina también jugó en Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz de Mendoza, su última institución en el país en 2021.

Pese a que había surgido como una de las principales promesas de las Juveniles de River, problemas extrafutbolísticos marcaron la carrera de Cirigliano, que en febrero de este año llegó al Cynthialbalonga Calcio de la D de Italia.

El operativo de detención. Video: NA.

En su regreso al "Millonario" tras estar a préstamo en el Hellas Verona, Cirigliano coincidió con los inicios del ciclo de Marcelo Gallardo en 2014 e incluso disputó dos encuentros con el "Muñeco" en el banco de suplentes, pero la siguiente temporada no fue tenido en cuenta por el DT y su futuro se alejó del equipo en el que inició su carrera.

En ese entonces, como el volante no se había presentado a la pretemporada porque pretendía continuar en Italia, Rodolfo D´Onofrio había advertido: "Si no se da cuenta de que es un profesional y que está en River, Cirigliano va a terminar siendo jardinero del club".

