Reacción tras ver el tatuaje. Foto: captura de video.

La protagonista de esta historia es Paula. Una joven uruguaya conocida a través de las redes sociales como @paulaaa_2022, y la encargada de viralizar las imágenes.

La adolescente se tatuó una frase dedicada a su padrastro y al momento de mostrárselo, la increíble reacción del hombre quedó grabada.

Todos aprendimos en algún momento que la familia no siempre es la biológica, sino la que nos enseña y acompaña en las decisiones de la vida. Todo indica que ella lo tiene muy claro y así quedó demostrado.

Paula nunca imaginó la reacción que del hombre: se emocionó y comenzó a llorar luego de ver la increíble sorpresa.

Your browser does not support the video element.

La reacción del hombre luego de ver el tatuaje. Video: TikTok/paulaaa_2022

La dedicatoria de la adolescente decía: “Y aunque no lleve tu apellido ni tenga tu misma sangre siempre vas a ser mi papá”.

El video se viralizó, y llegó a casi 130 mil "me gusta", más de 1400 comentarios y alrededor de 150 mil reproducciones.

En la descripción de las imágenes y los comentarios, Paula contó que el gesto es pequeño, a comparación de lo mucho que su padrastro hizo por ella durante todo este tiempo. “Te mereces esto y el mundo entero si pudiera dártelo. Te amo mucho”, escribió.

