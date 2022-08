Mario Pergolini. Foto: NA.

El exvicepresidente de Boca Mario Pergolini volvió a apuntar contra la dirigencia del club tras la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano -en el entretiempo del partido con Racing- y afirmó: "Una institución es mucho más que momentáneos resultados".

"Suele suceder que cuando los maestros son maleducados, los alumnos también se comportan así. Lo mismo pasa cuando los dirigentes son maleducados y prepotentes, también así son sus dirigidos, porque es lo que reciben", escribió Pergolini en su cuenta de la red social Instagram.

Y añadió: "Una institución es mucho más que momentáneos resultados. Por eso, juzguemos a los que tienen la labor de llevar la dirigencia por lo que hace y se ve. No solo por defender una postura de quienes fueron para nosotros en otros tiempos y cruzarnos en discusiones tontas, sabiendo que todos queremos lo mejor para lo que amamos desde que nacimos".

De esta manera, el conductor radial cargó contra el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme por el cruce entre Benedetto y Zambrano, que salió a la cancha en el segundo tiempo con el pómulo izquierdo inflamado producto de un presunto golpe del atacante.

Posteo de Pergolini en Instagram. Foto: IG.

El DT y el plantel

El conflicto motivó que esta mañana el entrenador Hugo Ibarra llevara adelante una charla con todo el plantel en la práctica para evitar que se repita un hecho similar.

"Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué. No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro, no me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones", había declarado Ibarra tras el empate sin goles con la "Academia".

Zambrano, por su parte, publicó en sus redes junto a una foto del equipo: "Partido complicado pero 'La Entrega' del grupo no es negociable".

